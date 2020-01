La Xina anuncia una nova mort derivada d'un misteriós brot víric

Les autoritats sanitàries de la Xina han anunciat aquest diumenge que s'ha produït una nova mort per pneumònia derivada del brot víric d'origen desconegut que s'ha estès ja per diverses ciutats de país. Segons dades oficials, hi ha 139 casos registrats.La malaltia, diagnosticada per primera vegada a Wuhan (una ciutat al centre de la Xina), també s'ha estès a Pequín, on s'han identificat dos pacients a la part sud de la ciutat. La patologia també ha arribat al sud de Shenzhen, una ciutat propera a la frontera amb Hong Kong.Les autoritats mèdiques han confirmat tres morts, totes corresponent a persones que havien viatjat recentment a Wuhan. La primera es va produir el passat 11 de gener a aquesta mateixa localitat Aquest misteriós brot és semblant al causant de la Síndrome Respiratòria Aguda Greu (SARS) que es va desencadenar al sud de la Xina ja fa 18 anys i que va matar 800 persones a tot el món. La Comissió de Sanitat de la localitat de Wuhan encara està completant l'estudi genètic d'aquesta soca.

