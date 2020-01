VÍDEO «Trapero i un model de policia»; àudio anàlisi de Joan Serra Carné

Sabíem que Josep Lluís Trapero era solvent. Solvent com a professional i també com a orador. La pulcritud en el mètode i també en el discurs li ha servit al major per defensar l'actuació dels Mossos en la jornada del 20 de setembre i l'1 d'octubre del 2017. Trapero ha rebutjat les acusacions de passivitat de la Fiscalia - que, de moment, mantindrà l'acusació de rebel·lió -, ha reivindicat la professionalitat de la policia catalana en els dies àlgids del procés, i ha marcat distàncies amb el Govern i les entitats independentistes.Sabíem que Trapero només es casava amb els Mossos. Al judici del Suprem ja va detallar que tenia un pla preparat per detenir el president i el Govern si li requerien, i avui, a l'Audiència Nacional, ha deixat clar que no tenia cap relació estreta amb Carles Puigdemont També ha recalcat que es va discutir amb Jordi Sànchez en la manifestació a Economia . Li va penjar la trucada després de dir-li que no era ningú per dissenyar dispositius policials.Trapero s'ha esforçat a demostrar que actuava amb independència de les decisions polítiques. No és estrany, doncs, que el Govern hagi anat amb peus de plom davant del judici. No hi vol interferir per evitar danys col·laterals. Tampoc vol incomodar el major. A San Fernando de Henares, Trapero s'hi ha presentat amb l'advocada i comandaments policials com Ferran López. Cap representant polític ni delegació del Govern.Però de l'inici del judici en queda una altra idea diàfana. L'intercanvi dialèctic entre Trapero i el fiscal ha fet notar la diferència de models policials, que també és una manera d'entendre la seguretat, la que practiquen els Mossos i la de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. El major té una policia al cap, que pretén dialogar, consensuar i actuar. El model de policia del fiscal s'assembla més a la que va desplegar-se l'1 d'octubre a Catalunya. Una altra distància que s'ha fet evident al judici.Seguiu el judici en directe aquí:

