Mor un ciclista en caure en un corriol durant una excursió al Berguedà

Un ciclista de 43 anys ha mort aquest diumenge al matí quan circulava per un corriol entre Avià i Puig-reig, al Berguedà. Es tracta d'Aleix Costa, veí d'Avià, però nascut a Guardiola de Berguedà. L'home es trobava realitzant una excursió amb amics quan va patir l'accident per causes que es desconeixen.Van ser els mateixos companys els qui van avisar els serveis d'emergència però no es va poder fer res per salvar-li la vida. Era pare de dos nens petits i molt conegut a Guardiola on la seva família té una botiga de mobles i població a la qual seguia molt vinculat.Arran del tràgic accident, van activar-se dues ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), una dotació dels Bombers de la Generalitat de Catalunya i una unitat de psicòlegs del SEM per donar suport als amics que l'acompanyaven, segons han confirmat a aquest diari fonts dels serveis d'emergència. L'avís d'alerta es va donar a les 10.11 hores del matí.El funeral serà el dimecres 22 de gener a dos quarts de 4 de la tarda a la parròquia de Santa Eulàlia de Berga. La sala de vetlla romandrà oberta dimarts de 17.30 a 20 hores i dimecres de 10 a 13 hores al Tanatori de Berga.