Cinc consells per conduir amb neu

Catalunya està en estat d'alerta per probables nevades. En aquest marc, molts dels petits accidents és produeixen per la manca de coneixement dels conductors en la conducció amb la carretera nevada o amb plaques de gel. Per això us recordem cinc consells bàsics de conducció amb neu.



1 .- Anticipació visual

no és el moment idoni per a accelerar

Sobre neu cal anticipar les reaccions del cotxe. Foto: FAST Parcmotor

Sembla obvi, oi? En circumstàncies adverses, cal anticipar els problemes i estar més alerta que mai. La vista és la que treballa a la recerca d'obstacles i en buscar la traçada ideal. Cal mirar sempre cap allà a on es vol anar, si ens mirem el cotxe del davant, acabarem contra el cotxe del davant. Sempre, sempre anem cap allà on mirem.L'anticipació visual ens permetrà evitar qualsevol tipus de maniobra brusca (frenades fortes, acceleracions brusques, gir excessiu del volant...). Totes les nostres accions al volant han de ser a càmera lenta.El pedal de l'accelerador, igual que el del fre, cal usar-los amb molta delicadesa. Per exemple, en sortir d'un revolt,fins que notem que el cotxe no rellisca de cap de les rodes.

Utilitzem el motor com a fre, amb una marxa més curta del que portaríem, a fi d'evitar haver de frenar o reduir marxes. Molt de compte en reduir una velocitat, perquè l'efecte que provoca sobre les rodes és com si les frenéssim de cop. Deixeu anar molt a poc a poc l'embragatge un cop reduïda la velocitat amb el fre. Amb cotxes automàtics, limiteu manualment la marxes a fi que el motor retingui.

No

Saber posar les cadenes adequadament és fonamental. Foto: Michelin





5.- Sentit comú

En el cas d'haver de trepitjar el pedal del fre, fer-ho sempre amb les rodes rectes. Si frenem amb les rodes girades l'únic que fem és perdre encara més el control de la situació. Fixeu-vos en la inclinació de la carrereta. Gireu lleugerament les rodes a favor del pendent per evitar el lliscament i salvar la situació. L'ABS ajuda però miracles no en fa.A l'hora de prendre els revolts, no girar mai el volant més del compte. Un angle de gir excessiu al volant provoca immediatament l'aparició del subviratge, és a dir, el cotxe comença a derrapar del tren davanter. En aquest instant, girar menor el volant serveix perquè el cotxe giri més.Conèixer el funcionament dels sistemes de seguretat del cotxe ABS, ESP, ASR... pels que hem pagat una petita fortuna, és clau per practicar una conducció segura. Saber com treballa l'ESP és essencial per fer allò que gairebé ningú no fa per desconeixement i por. En el cas que ens ocupa... desconnectar-lo.Conèixer el funcionament dels sistemes de seguretat del nostre cotxe és clau. Foto: F.BoadaExcepte si portem pneumàtics d'hivern llavors millor no fer-ho. Però si, com el comú dels mortals, portem pneumàtics de tota temporada o cadenes cal fer-ho. L'ESP està dissenyat per funcionar correctament amb una superfície de grip constant (el pneumàtic d'hivern sí que ofereix aquesta continuïtat en l'adherència). Una de les premisses en què es basa l'ESP és la rapidesa amb què giren les rodes, i amb cadenes muntades o amb pneumàtics estàndard les rodes van patinant damunt la neu. Per tant l'ESP està percebent constantment una variació contínua de velocitat en el gir de les rodes, de manera que sempre envia informació per frenar una roda o altra. Això dificulta que el cotxe avanci amb suavitat i, el que també és important, pot repercutir en un escalfament excessiu dels frens.cal dir que cal estar segur de saber posar les cadenes . El que no cal és aturar-se a posar-les sinó és del tot necessari. Som un país de majoria urbanita i quan veiem neu al marge de la carretera ja hi ha qui posa les cadenes, com si fos divertit! Doncs bé, a part d'entorpir enormement la circulació, malmetreu els pneumàtics i l'asfalt si no hi ha prou gruix de neu.

Conduir amb por és un dels pitjors enemics a la carretera, si no us veieu en cor de sortir a la carretera en aquestes condicions, el millor és quedar-se a casa. És infinitament més segur per a un mateix i per als altres. Regla bàsica de la conducció: no conduir mai per sobre de les possibilitats de cada conductor.

