⚠️💨Bon dia. El Parc Torras Villà està tancat a causa del temporal de vent. Es manté la fase d'ALERTA del Pla Especial d'Emergències per risc de vent (VENTCAT). Seguiu els consells de seguretat en aquests casos i extremeu la precaució. Gràcies.

ℹ️: https://t.co/Nvpcd1lfA0 pic.twitter.com/Jdy6X3aEX2 — granollers (@granollers) January 20, 2020

L'Ajuntament de Granollers ha decidit tancar el Parc Torras Villà per motius de seguretat mentre duri la llevantada. Segons ha informat el consistori a través de les xarxes socials, la mesura s'ha adoptat mentre es manté en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per risc de vent, el VENTCAT.El consistori granollerí ha aprofitat per demanar que se segueixin els consells de seguretat i que s'extremi la precaució.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor