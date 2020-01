Un pi cau sobre un autobús en servei a Valldoreix

A hores d’ara a #Valldoreix tenim algunes afectacions viàries provocades per caiguda d’arbres i cables elèctrics a la via pública. Un arbre ha caigut sobre un bus i una marquesina, sense que haguem de lamentar cap ferit ni danys materials, llevat de la marquesina #Temporal pic.twitter.com/ugcxU7w3IM — EMD de Valldoreix (@EMDValldoreix) January 20, 2020

Un pi ha caigut aquest matí sobre un autobús en servei de la flota de l'EMD de Valldoreix a causa de la forta llevantada que està tenint lloc a Catalunya. La caiguda del pi a la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer ha deixat l'autobús "fora de circulació" i ha trencat una marquesina. Dintre del vehicle hi havia cinc passatgers però cap d'ells ha resultat ferit.Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 10:52 del matí però no han arribat a intervenir perquè la policia local de Sant Cugat que ja havia arribat als llocs dels fets els han comunicat que tenien la situació controlada.Els Bombers han dut a terme des d'aquest matí una dotzena d'actuacions a la ciutat vallesana. La majoria han estat "incidències lleus" relacionades amb arbres caiguts a la via pública, branques sobre línies elèctriques, finestres despenjades, apuntalar el sostre del pavelló de l'escola La Farga i una antena que amenaçava de caure sobre l'edifici del davant al carrer de Sant Jordi.

