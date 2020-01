Pallissa per denunciar un pis turístic il·legal: «No pot ser que Airbnb ho permeti»

Ayer le dieron una paliza a mi pareja en casa. Llevamos meses avisando a @airbnb_es i @bcn_ajuntament que tenemos un piso turístico ilegal al lado de casa. Avisamos reiteradas veces que el propietario era peligroso y ayer nos envió un matón. Y claro, no podemos volver. HILO👇 — Nyavs (@XaviBuxeda) January 19, 2020

La denúncia d'un pis turístic il·legal de Barcelona anunciat a Airbnb ha acabat amb una pallissa a un dels veïns que va llançar el crit d'alerta. És el company de Xavier Buxeda, que aquest diumenge va denunciar el cas al seu compte de Twitter i que ha explicat els fets aTot va començar quan Buxeda i els eu company van instal·lar-se al pis al maig. El veí explica que després de setmanes de sorolls i molèsties provocades per l'activitat del pis, van denunciar-lo a l'Ajuntament.Arran de la denúncia, inspectors municipals i Guàrdia Urbana es van desplaçar a l'immoble però el propietari -o els turistes allotjats- no van obrir mai la porta, excepte un dia en què va sortir una persona a increpar els inspectors. En aquest escenari, Buxeda i la seva parella van decidir penjar un cartell a l'escala per informar els turistes que el pis era il·legal. "Ens treien el full i nosaltres el tornaven a posar", recorda.La tensió va passar a ser violència física dissabte, quan un home que va sortir del pis il·legal va començar a colpejar el company de Buxeda. "Va entrar a casa nostra i estava fora de si", explica. Ell va intentar apartar l'individu i finalment va trucar als Mossos d'Esquadra, mentre l'agressor es tornava a tancar a casa. Ara, l'agredit ha presentat denúncia a la policia."Hem hagut de marxar de casa perquè no sabem si el propietari o algú del seu entorn es voldrà venjar", explica Buxeda. Ell i la seva parella s'han instal·lat a casa d'uns amics, amb la voluntat de trobar un nou pis aviat. Després de l'episodi, Buxeda centra les seves crítiques en Airbnb: "No pot ser que permeti coses com aquesta".En la mateixa línia s'ha expressat la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, que ha sortit al pas del cas de Buxeda.Sanz ha confirmat la il·legalitat del pis i ha assegurat que el seu propietari és un dels "multiinfractors" de la normativa d'habitatges turístics que l'Ajuntament té controlats. Tot i aquest coneixement, el consistori té poc marge de maniobra a l'hora d'actuar contra aquestes infraccions.Per això, Sanz ha instat els jutges a permetre les administracions a actuar amb més rapidesa. "Obrint expedients, poca cosa fem". La tinent d'alcaldia ha reclamat disposar de més capacitat per precintar pisos on es tingui comprovat que s'hi desenvolupen activitats turístiques il·legals.Sanz ha estat contundent a l'hora de dirigir-se a Airbnb. "O estan a favor de la màfia o de l'Ajuntament", ha etzibat alhora que reclamava a la plataforma que deixi d'anunciar pisos il·legals.

