La delegada del govern espanyol per a la violència de gènere planteja aplicar el 155 a Múrcia

La nova delegada del govern espanyol per a la violència de gènere, Victoria Rosell, ha plantejat aplicar el 155 a Múrcia per la iniciativa del govern murcià d'implantar el "pin parental", mesura impulsada per Vox.En declaracions a la Cadena Ser aquest dilluns, la magistrada en excedència i diputada d'Unides Podem ha argumentat que caldrà seguir un "camí similar al de Catalunya" si el govern de PP i Cs a l'autonomia no rectifica i té una actuació unilateral que "trenca l'ordenament jurídic".El "pin parental" és una mesura proposada per Vox que obliga als pares a autoritzar de manera prèvia i expressa l'assistència dels seus fills a qualsevol mena d'activitat celebrada al centre escolar. D'aquesta manera, poden vetar la presència dels infants en tallers preparats pels docents en hores lectives en les quals s'abordin temes que vulguin que s'ensenyin als seus fills, com ara la diversitat afectiva i sexual.Rosell ha criticat que l'executiu murcià "es nega a tractar tot l'alumnat per igual". El govern espanyol ja va anunciar divendres que havia enviat un requeriment per la retirada de la mesura i va avisar que anirà als tribunals si fa falta.

