Catalunya es manté com a referència mundial en trasplantaments amb 1.296 l'any passat

Els hospitals catalans van realitzar el 2019 un total de 1.296 trasplantaments, un 12,6% més respecte al 2018 i un 53% més si es compara amb el 2013, quan se'n van fer 847. Són dades que l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) ha presentat aquest dilluns.És el sisè any consecutiu en què Catalunya supera el nombre de trasplantaments fets l'any anterior i es manté com un dels referents mundials en aquest àmbit. Els 169 trasplantaments per milió de població (pmp) de Catalunya és una de les taxes més elevades del món; a l'estat espanyol és de 116 i a Europa, de 67.La donació de cadàver també assoleix xifres rècord amb 376 donants, un augment del 14,6% respecte a l'any anterior, i la de persones vives, amb 134, es recupera després de cinc anys a la baixa.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha parlat d'un "creixement espectacular i excepcional" i l'ha atribuït a la generositat dels donants i les famílies i a un sistema "modèlic" i d'"excel·lència".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor