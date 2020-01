​La periodista Anna Ballbona guanya el Premi Llibres Anagrama de Novel·la

L'obra No soc aquí de l'escriptora i periodista Anna Ballbona (Montmeló,1980) ha guanyat aquest dilluns el 5è Premi Llibres Anagrama de Novel·la . La protagonista de la novel·la, filla de pagesos, experimenta "l'estranyesa" cap a l'herència familiar i alhora l'acceptació dels seus orígens."Els personatges que desfilen es defineixen per com parlen, per les particularitats de com s'expressen", ha dit l'autora després de l'anunci del premi. Ballbona va ser finalista del Premi Anagrama de Novel·la el 2016 amb el llibre Joyce i les gallines.El jurat ha destacat la mirada irònica del text i l'ha definit com un "artefacte literari que funciona de manera perfecta i exacta". L'obra s'ha imposat a 28 originals presentats al guardó, que està dotat amb 6.000 euros.

