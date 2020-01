Ciutadans dona allargues a la proposta de Casado d'anar junts a les eleccions catalanes

La líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, ha donat allargues a la proposta feta avui mateix pel líder del PP, Pablo Casado , de concórrer junts a les properes eleccions catalanes, junt amb Manuel Valls i representants de la societat civil. Roldán ha dit textualment: "No ens ha arribat aquesta proposta i desconeixen els plans que puguin tenir Casado o Valls", deixant clar que ella el que té clar és els plans que té ella, que és "liderar l'alternativa" a Catalunya.Roldán ha evidenciat la seva discrepància amb Societat Civil Catalana sobre si considera Quim Torra com a president de la Generalitat . La dirigent de Ciutadans ha afirmat que "Torra ja no és president", recordant que la Junta Electoral Central "l'ha desposseït de l'acta de diputat". En canvi, després de la trobada que ha mantingut amb el president de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, aquest ha reclamat que no es faci la trobada entre Pedro Sánchez i Torra fins que el Tribunal Suprem aclareixi "si Torra és o no és president". Sobre el judici a Trapero, que ha començat avui, Lorena Roldán s'ha mostrat convençuda que "tornarà a ser un judici exemplar" i que espera que serveixi per conèixer més coses del que va passar la tardor del 2017. Ha aprofitat per dir que "l'1 d'octubre va ser un dia molt trist per Catalunya".Lorena Roldán s'ha reunit avui amb Fernando Sánchez Costa, president de Societat Civil Catalana. Ha estat la primera vegada que les cúpules de les dues organitzacions han mantingut una trobada pública, després que haguessin topat greument per l'actitud de SCC, que dirigents del partit taronja van considerar poc contundent amb el sobiranisme

