DOCUMENT Els arguments del TC per anul·lar la sentència contra els ultres de Blanquerna

El Tribunal Constitucional ha divulgat aquest dilluns la sentència íntegra per la qual la setmana passada va ordenar anul·lar la sentència del Suprem del 2017 contra els ultres que van assaltar el Centre Cultural Blanquerna el 2013 . En el text, l'alt tribunal considera que es van "vulnerar els drets a un procés amb totes les garanties" de tots els processats "en l'extrem relatiu a l'aplicació de l'agreujant d'haver comès el delicte per discriminació ideològica".El TC va estimar parcialment dimarts passat un recurs d'empara presentat per la totalitat dels assaltants, en considerar el Suprem els va lesionar aquest dret fonamental. Per això mateix, va ordenar a la sala penal que dicti una nova sentència eliminant els agreujants de discriminació ideològica. L'any 2017 el Suprem va endurir en la fase de cassació les penes imposades per l'Audiència de Madrid aplicant els agreujants de discriminació ideològica i per afectar en béns d'ús públic. En la part dispositiva de la sentència del TC, els magistrats conclouen per unanimitat que es van vulnerar els drets a un procés amb totes les garanties i a la presumpció d'innocència dels ultres condemnats, perquè es va endurir la pena sense escoltar les declaracions dels afectats.Amb la seva decisió, el TC va anul·lar la sentència del Suprem i va ordenar retrotreure les actuacions fins al moment abans de dictar la resolució i dictar-ne una de nova "que sigui respectuosa" amb els drets vulnerats. També va rebutjar, això sí, que es repeteixi el judici, una petició que feien els ultres en el seu recurs d'empara.L'Audiència Nacional va imposar penes d'entre sis i vuit mesos de presó i el Suprem les va elevar a penes de més de dos anys. L'ingrés a presó es va suspendre de manera cautelar la tardor del 2017 i així continuarà fins que el Suprem dicti una nova resolució.

Sentència íntegra del TC sobre l'assalt a Blanquerna by naciodigital on Scribd

