VÍDEO Els Mossos carreguen per forçar el desnonament d'un veí de 92 anys

Estan executant el desnonament. Vergonya! Fora mercenaris dels nostres barris! pic.twitter.com/s2X9cThRxH — Obs. Habitatge i Turisme Clot-CA (@ObservatoriClot) January 20, 2020

❌Una autèntica vergonya l'actuació dels mossos avui, amb càrregues totalment desproporcionades per desnonar un home de 92 anys!! 😡😡😡

Cal ser moltes més defensant el dret a l'habitatge per a que coses com aquestes no tornin a passar pic.twitter.com/D9hsVecBwV — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) January 20, 2020

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat a la força una vintena d'activistes que intentaven frenar un desnonament al barri del Clot de Barcelona. L'actuació dels antiavalots ha permès l'entrada de la comitiva judicial al pis d'un veí de 92 anys -i amb grau 2 de dependència- a qui la propietària vol fer fora i a qui finalment el jutge ha concedit una pròrroga de tres setmanes.L'home viu en aquest habitatge des del 1959, quan va firmar un contracte de renda antiga. Coincidint amb un retard en el pagament de la quota d'arrendament, la propietària va denunciar-lo per iniciar el procés de desnonament.Ell, posteriorment va fer efectiu el pagament i en primera instància el jutjat número 38 de Barcelona va donar-li la raó. Posteriorment, però, l'Audiència Provincial va revocar la sentència i va donar llum verda al seu desallotjament.Sense alternativa habitacional, el veí ha buscat suport en col·lectius de defensa del dret a l'habitatge i aquest dilluns l'Observatori d'Habitatge i Turisme del Clot i el Camp de l'Arpa han convocat una concentració a la porta de l'edififi on viu per evitar el desnonament.Ara el jutge ha ajornat el desnonament fins a l'11 de febrer i fonts de l'Observatori expliquen aque l'objectiu del veí és trobar lloc en alguna residència per a gent gran.

