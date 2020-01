El PSC avisa que, sense pressupostos de l'Estat, els de la Generalitat són «paper mullat»

Eva Granados: "No creiem que Torra estigui en disposició de liderar cap acció de Govern"

El PSC ha quedat al marge de la negociació del projecte de pressupostos que el Govern està pactant amb els comuns . Aquest dilluns, just després que s'hagi anunciat que els comptes incorporaran un increment de la despesa de 3.070 milions, els socialistes catalans han advertit que, sense pressupostos generals de l'Estat -que el PSOE i Podem impulsaran en els pròxims mesos- els de la Generalitat són "paper mullat". I és que, ha recordat, els pressupostos fallits de Pedro Sánchez del 2019 contemplaven 2.000 milions d'euros per a Catalunya que estan sent comptabilitats en el projecte impulsat pel vicepresident Pere Aragonès.La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha lamentat que els comptes catalans arribin "tard i malament" perquè Catalunya ha patit en els darrers anys les "pitjors" retallades d'Espanya, perquè s'ha governat amb els pressupostos prorrogats del 2017 i perquè el Govern està "desunit i exhaurit". A més, ha advertit que és fer-se "trampes al solitari" considerar que aquests 3.070 milions de més en la despesa són nous perquè "ja estan sent gastats". Granados ha argumentat que s'ha de fer la comparació entre el pressuposto executat l'any 2019 i el que es preveu executar l'any 2020 i no pas comparar la xifra d'enguany amb la de fa tres anys.En tot cas, la dirigent socialista ha explicat que el partit "estudiarà" a fons el projecte de pressupostos que el Govern pretén portar al Parlament a finals d'aquest mes de gener. Ha defensat que, si bé és important que Catalunya tingui pressupostos, ho és encara més que siguin "uns bons pressupostos". No ha aclarit, però, si contemplen l'abstenció o no durant la votació i ha negat que el PSC actuï sota la lògica de l'intercanvi de suports pel vot afirmatiu d'ERC als comptes de l'Ajuntament de Barcelona. Els republicans, a més, seran decisius per aprovar els pressupostos de Sánchez.En tot cas, els socialistes consideren que, per molt que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat, la divisió entre els socis de Govern fa que la legislatura estigui esgotada. "No creiem que Torra estigui en disposició de liderar cap acció de Govern", ha conclòs Granados. Sobre si els hagués agradat ser inclosos en la ronda de contactes per consensuar els comptes, la portaveu ha recordat que el president català va dir que havien de servir per exercir l'autodeterminació i que ells són contraris a aquesta intenció.En aquest sentit, ha lamentat de nou el resultat de l'espai de diàleg, que es va reunir divendres passat per tercera vegada i després del qual Torra va insistir en defensar l'autodeterminació i l'amnistia en la mesa de negociació amb el govern espanyol. "És una recepta que no genera consensos", ha afirmat Granados, que ha emplaçat el president a fer seure a la taula Ciutadans, el PP i la CUP i a generar "el mínim comú denominador" per negociar en nom de tots els catalans.

