Increïble. Estació de Montgat, @Rodalies @Rod1cat. Tren ple a vessar. Ventada de collons. Irromp megafonia: “Atenció: per excès de jornada del conductor, aquest tren queda suprimit en aquesta estació”.

I fa baixar tothom i se’n va. Pimpam.#PaisColonial. pic.twitter.com/YsvUxB92D3 — Joan Mayans 🎗️ (@joanmayans) January 20, 2020

Un tren de Rodalies ha aturat el seu servei aquest dilluns al matí, sense avís previ, a l'estació de Montgat per "excés de jornada del conductor". Així s'ha anunciat per megafonia. En el mateix missatge informatiu, s'ha demanat a tots els passatgers que baixessin del comboi tot anunciant que "aquest tren queda suprimit en aquesta estació".Tal com han denunciat diversos usuaris a través de les xarxes socials, el tren de Renfe anava "ple a vessar" i, pocs minuts després, amb desenes de persones acumulades a l'andana, ha abandonat l'estació. Aquest fet ha tingut lloc en ple episodi de llevantada a Catalunya . Els passatgers amb respost amb poc més que incredulitat.

