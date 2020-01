Societat Civil demana a Sánchez que no es reuneixi amb Torra fins saber «si és o no és president»

El president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha demanat que la reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, no es faci fins que el Tribunal Suprem decideixi sobre la situació del dirigent català: "Ara no sabem si Torra és president o no".Ha advertit contra la possibilitat d'un "canvi de cromos" entre PSOE i ERC, el que seria "donar la puntilla a Catalunya". Ha criticat la mesa de diàleg acordada entre Esquerra i Pedro Sánchez, perquè segons l'entitat, "el diàleg s'ha de fer dins de les institucions", tot advertint que "ERC no és un partit moderat" i que "no s'ha de confondre Catalunya amb l'independentisme".Ha anunciat que l'entitat engegarà una campanya per una iniciativa legislativa popular (ILP) perquè Catalunya tingui "una llei electoral justa i equilibrada" per acabar amb la "infrarepresentació de determinades zones", i que es disposi d'una llei electoral pròpia "després de quaranta anys".Sánchez Costa i la portaveu de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, s'han reunit avui. Ha estat la primera vegada que les cúpules de les dues organitzacions han mantingut una trobada pública, després que haguessin topat greument per l'actitud de SCC, que dirigents del partit taronja van considerar poc contundent amb el sobiranisme Sánchez Costa ha fet una crida a la "mobilització del món constitucionalista" i ha convidat aquells que volen que Catalunya continuï sent Espanya que col·laborin per fer-ho possible. Ha subratllat en el que són els grans objectius de l'entitat els propers temps: fer visible el constitucionalisme.

