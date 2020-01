VÍDEO «Mossos, llums i ombres»: TV3 passa revista a una policia que viu en el punt de mira

Reflexió sobre el debat constant que hi ha a Catalunya al voltant de quin model policial ha de tenir una societat democràtica.

Què ha suposat per al cos dels @mossos fets com:

la prohibició de les bales de goma

el referèndum de l'1 d'octubre

o el paper del major Josep Lluís Trapero?

“Estàvem donant la possibilitat que els agents que tenen aquest tipus de conductes delictives i antireglamentàries fossin apartats. I això no va passar” @CarlaVall, advocada Ester Quintana

Any 1983, el Parlament de Catalunya dota el cos dels Mossos d'Esquadra de les competències pròpies com a cos integral de la policia catalana. Aquest és el punt de partida del documental Mossos: llums i ombres que emet TV3 aquest dimarts, a partir de les 21.55h, en el marc del programa Sense Ficció.El documental repassa la història d'un cos que no ha deixat mai d'estar al punt de mira i que actualment, tal com va explicar fa pocs dies, encara no s'ha desempallegat de la teranyina del 155 . L'emissió del programa arriba l'endemà de l'inici del judici contra la cúpula dels Mossos a l'Audiència Nacional, en el qual està processat el major Josep Lluís Trapero.De fet, Mossos: llums i ombres posa especial èmfasi en el seu paper durant les setmanes prèvies i posteriors a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. La radiografia també se centra en la gestió dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost i, com a element més recent, en la resposta policial -d'extrema contundència- per reprimir les manifestacions contra la sentència de l'1-O amb una coordinació ben visible amb els comandaments de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil.Mossos: llums i ombres es nodreix d'imatges d'arxiu de TV3 i també de les declaracions de protagonistes polítics, responsables del cos i experts en matèria policial. El fil conductor de la narració és cronològic.

