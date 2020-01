Denuncien noves irregularitats amb el vot exterior

VERGONYA - VOT EXTERIOR ELECCIONS

A banda dels problemes coneguts per tal de poder votar a les eleccions des de l’estranger (butlletes que no arriben, etc.) m’agradaria compartir encara més problemes. A veure si surt algú altre en la mateixa situació. Obro fil👇 — Oleguer Plana-Ripoll (@oleguerplana) January 19, 2020

Carta que rep Oleguer Plana per cobrar el reemborsament sense el codi MTCN Foto: Cedida

Ante la creciente llegada de quejas sobre cartas de Correos sin código MTCN para cobrar el reembolso del #VotoRogado, nos vemos obligadas a explicar lo que está sucediendo.



-Instituciones implicadas: @Correos @interiorgob @MAECgob

-Países afectados:🇬🇧🇩🇰🇦🇹🇯🇵🇺🇸..



👇Abrimos hilo👇 — Marea Granate (@MareaGranate) January 16, 2020

Oleguer Plana viu a Dinamarca des de fa 7 anys. Per les darreres eleccions al Congrés, va fer els tràmits davant el Cens Electoral de Resident Absents (CERA) per poder participar en els comicis, i perquè li fos reemborsar el cost de l'enviament. Amb set setmanes de retard, divendres va rebre la carta que li permetia cobrar el reemborsament del cost, però ha vist que no s'indica el localitzador necessari per cobrar-ho, segons ha denunciat a Twitter.El seu cas no és aïllat. La xarxa transnacional d'emigrants de l'Estat Marea Granate ha recollit una creixent arribada de queixes sobre les cartes de Correus sense el codi MTCN per cobrar el reemborsament del "vot pregat", que se suma als problemes per exercir el seu dret al vot que els ciutadans espanyols a l'estranger denuncien recurrentment després de cada convocatòria electoral.L'Oleguer viu a 300 km de Copenhaguen, on es troba l'ambaixada espanyola i l'oficina per dipositar el vot. A més de les dificultats que té per desplaçar-s'hi, Plana detalla aque a vegades ha rebut les paperetes per votar l'últim dia del termini. i que ara se li afegeixen més problemes: no poder cobrar els diners que ha pagat per l'enviament del seu vot."A l'hora de votar has de demanar que et tornin els diners, però no et demanen cap rebut perquè, segons ells, ja tenen calculat quants diners t'ha costat", explica. Per Plana, el cost és "indignant" i creu que aquest cas "no és cap error". "Això ho fan deliberadament, perquè a tothom li passa. És una cosa sistemàtica", ha denunciat.L'altre problema afegit és l'encreuament de dades. Plana ha explicat aque ha rebut una carta amb la seva direcció, però amb el nom d'un home que no coneix. "A qui li demanem una solució?", es pregunta.Amb la falta del número de referència que es demana per cobrar l'import, Plana se sent "totalment desemparat", perquè encara ningú s'ha posat en contacte amb ell. "A nosaltres no ens han enviat cap carta demanant perdó i a l'ambaixada espanyola tenen els nostres correus, així que tenen maneres de comunicar-se amb nosaltres", etziba.Des de la reforma de la llei electoral del 2011 , Marea Granate ha anat denunciant el descontentament de la ciutadania amb el sistema per votar des de l'exterior. La reforma va implantar el conegut com a "vot pregat", que exigeix als ciutadans espanyols residents a l'estranger sol·licitar el vot abans de cada convocatòria electoral.A més d'habituals retards en l'enviament de les paperetes -sovint, quan ja ha passat la convocatòria electoral -, els ciutadans lamenten que el vot per correu no és gratuït, i que els reemborsaments de les despeses d'enviament, que acaben sent inferiors a l'import pagat, no s'abonen durant els terminis indicats per la llei. A més, molts votants s'han queixat d'una nova irregularitat: cartes emeses sense el codi MTCN, necessari per poder rebre el cobrament indicat.Tot i això, el passat 19 d'agost el ministeri de l'Interior va formalitzar un contracte amb Correus per un import de 821.000 euros per a la devolució de les despeses d'enviament del vot per correu des de l'exterior en les eleccions del 28A i 26M.Des de Marea Granate consideren que aquesta manca de codi MTCN és "gravíssima", i que s'estaria "incomplint un contracte amb l'administració pública". Més enllà del codi, però, s'ha detectat un encreuament de dades, és a dir, cartes a nom d'electors que resideixen a altres països.Amb aquesta equivocació, també s'estaria incomplint la llei de protecció de dades, a més que la persona destinatària final "no s'adonarà de què està passant i no té l'oportunitat de posar la reclamació pertinent".L'any passat, el Congrés va debatre la suspensió del vot pregat, a instància d'una proposició de llei presentada per PSOE i Unides Podem. A causa de la convocatòria anticipada d'eleccions, la iniciativa no va poder tirar endavant, encara que tots els grups coincidien en derogar-lo.Aquesta proposta, però, encara pot tenir sortida. En l'acord firmat el passat desembre per PSOE i Unides Podem per formalitzar el govern de coalició, ambdós partits es van comprometre a trobar una solució per a aquest problema.

