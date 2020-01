Acord a quatre bandes pel pressupost a Barcelona: «No és un canvi de cromos»

El govern municipal de Barcelona, integrat per Barcelona en Comú i el PSC, ha aconseguit el suport d'ERC i JxCat als pressupostos per al 2020. Un acord a quatre bandes que fa possible que Ada Colau aprovi per primera vegada uns comptes per la via ordinària des de la seva arribada a l'Ajuntament el 2015.Els pressupostos compten amb el suport de 33 dels 41 regidors del ple municipal i per això, Colau els ha reivindicat com "històrics". L'alcaldessa ha qualificat de "necessaris" uns comptes que per primera vegada preveuen una despesa de 3.000 milions d'euros.Segons Colau, la proposta de comptes "aprofundeix i amplia les línies estratègiques del mandat anterior". Principalment, pel que fa a la lluita contra les desigualtats, les polítiques d'habitatge i el fre a l'emergència climàtica. El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha celebrat el pacte. "Quan l’objectiu és parlar de Barcelona és molt més fàcil trobar acords", ha assegurat.Per a l'alcaldessa, l'acord ha de ser un pas endavant cap a una "nova etapa" de diàleg i acords a l'Ajuntament, la Generalitat i l'Estat, per deixar enrere les "retallades i el bloqueig".Un canvi d'etapa que avui mateix també s'ha vist a la Generalitat, després que el Govern i els comuns hagin pactat augmentar la despesa als pressupostos catalans. Colau ha aprofitat l'anunci per insistir novament en la necessitat d'aprovar pressupostos a Catalunya. "Els darrers anys els serveis públics s'han ressentit, especialment als municipis", ha dit.Tot i això, el president del grup municipal d'ERC, Ernest Maragall ha insistit que els pressupostos se centren exclusivament en Barcelona. "Fa quatre mesos que treballem, no és un canvi de cromos", ha valorat.Els representants dels quatre grups municipals que han signat l'acord han escenificat la voluntat que aquest pacte no sigui l'últim del mandat."Venim de posicions distants i llunyanes", ha reconegut la presidenta del grup municipal de JxCat, Elsa Artadi. "Ha estat prou fàcil treballar. Esperem que es traslladi a altres acords", ha afegit. Una petició que Collboni ha respost afirmant que el Govern mantindrà la voluntat de "fer acords".Tot i el clima de concòrdia que ha rodejat l'anunci, Maragall ha volgut marcar territori, assegurant que ara "cal governar" i avisant que ERC "vigilarà" el govern municipal, a més d'"impulsar" accions.Maragall també ha volgut remarcar el moment d'excepcionalitat política i ha instat l'Ajuntament a plantejar-se'l. "Quim Forn no hi és i hi haurà de ser", ha etzibat.Pel que fa a les partides pressupostàries, els comptes prioritzen l'habitatge, amb 50 milions d'increment i l'aposta per convertir baixos comercials desocupats en habitatges per a persones grans o discapacitades i la construcció de 1.200 habitatges a les casernes de Sant Andreu.L'altra gran protagonista dels comptes és la lluita contra l'emergència climàtica, que inclou la creació d'un fons de 50 milions d'euros. En matèria ambiental, el pressupost preveu incrementar les taxes d'aparcament a la via pública pública i crear una nova taxa de residus. També la rehabilitació energètica d'edificis, l'increment d'estacions de càrrega de vehicles elèctrics i l'augment de plaques fotovoltaiques instal·lades a la ciutat.

