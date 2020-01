Casado s'obre a una «convergència» amb Ciutadans i Valls per a les eleccions catalanes

El president del Partit Popular, Pablo Casado, mou peces a Catalunya. El líder conservador ha expressat avui el "desig" que el seu partit, Ciutadans, la plataforma de Manuel Valls i representants de la "societat civil" s'aliïn per concórrer a les eleccions a la Generalitat. "Tant de bo tots els constitucionalistes arribem a una convergència democràtica i constitucionalista que no només passa per Manuel Valls, Ciutadans o el PP sinó per la societat civil", ha dit en una entrevista a Antena 3.Segons Casado, a Catalunya cal que la societat civil digui "prou" i que "professors, periodistes i professionals aixequin la veu" per dir que no volen "combregar amb aquesta fractura social i aquesta ruïna econòmica". El líder dels populars ha assegurat que no hi ha "converses en ferm" sobre la hipotètica plataforma electoral. Segons publica El Mundo aquest dilluns , Casado i Valls estarien explorant una plataforma constitucionalista per a les eleccions catalanes però Ciutadans s'hi resistiria. Casado ha afirmat que el PP està disposat a fer a Catalunya els pactes amb Ciutadans als quals ja han arribat a Múrcia, Castella i Lleó, Andalusia o Madrid.

