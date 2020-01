Els comuns comencen a liquidar la marca Catalunya en Comú

Els comuns han començat a liquidar la marca Catalunya en Comú. La decisió, madurada en els darrers mesos, s'ha començat a fer visible en la presentació de l'acord entre el Govern i la formació d'Ada Colau per validar els pressupostos de la Generalitat . Els comuns han signat el document del pacte, que permet la tramitació dels comptes al Parlament, amb el nom d'En Comú Podem. Les fonts consultades perapunten que aquesta serà la marca del partit en les pròximes eleccions catalanes, que es convocaran, amb tota probabilitat, aquest 2020.Catalunya en Comú va ser el nom escollit per batejar el naixement del partit la primavera del 2017, però mai s'ha acabat de consolidar. Les bases de la formació ja es van dividir quan havien de triar-lo -l'altra opció possible, En Comú Podem, recollia simpaties d'una part de la militància, perquè els comuns hi van guanyar dues eleccions espanyoles a Catalunya- i el pes del grup parlamentari del Congrés agreujava la disparitat de marques. A més a més, les sigles de Barcelona en Comú, la formació mare i amb la qual Colau va accedir a l'alcaldia de la capital catalana, també feia ombra a la marca a escala nacional.Els comuns han iniciat el trànsit cap a la marca En Comú Podem per representar el partit a Catalunya. El primer pas s'ha fet en un acte amb projecció pública, l'acord per als pressupostos de la Generalitat, i la substitució s'anirà concretant camí de les pròximes eleccions catalanes. En la transició conviuran els dos noms, perquè el grup parlamentari està constituït com a Catalunya en Comú i això no canviarà fins a la composició del pròxim Parlament. A diferència del maig de 2017, quan es va consultar les bases per escollir el nom del partit, el canvi en l'ús de les sigles s'està concretant sense contactar amb la militància.Quan els comuns van haver de triar la marca del seu partit a escala catalana, les bases van obrir un debat intens per defensar un o altre nom . Catalunya en Comú i En Comú Podem tenien suports equivalents. En els argumentaris que es van desplegar en aquell moment, el debat se sintetitzava en si calia apostar per un nom amb "identitat nacional" o era preferible triar una marca "reconeguda" com la que havia servit per guanyar dues eleccions espanyoles a Catalunya.Els defensors de Catalunya en Comú exposaven que aquesta marca feia més evident que cap altra que la nova formació era "hereva" de Barcelona en Comú. Afirmaven, també, que el nom era "inclusiu", representava una marca de "govern de canvi", era "declinable" per a les eleccions municipals, i era el resultat d'un "procés de participació" bastit a partir de la denominació "Un país en comú". "Si ens proposem guanyar Catalunya, Catalunya ha de sortir al nom", es detallava en el document de les bases que preferien aquella opció.L'argumentari dels qui promovien el nom d'En Comú Podem -entre ells, Xavier Domènech- abonava la idea que "tornar a canviar el nom" era "un error" estratègic. Consideraven que la marca que ja tenia representació al Congrés era "coneguda" i "reconeguda", i estava vinculada a "dues victòries electorals". Les bases que empenyien aquesta opció recordaven que En Comú Podem representava "les diferents marques i projectes polítics que des del 15-M" havien intentar "representar el canvi", i que era una tria associada a la transversalitat de l'espai polític. De fet, amb l'horitzó de consolidar una confluència de tots els actors, s'incloïa el nom de Podem de tal manera que es generava un vincle també amb el partit a nivell estatal. "El nom està consolidant i funciona", sentenciava el document de les bases. Més de dos anys i mig després, els partidaris d'En Comú Podem s'han acabat imposant.

