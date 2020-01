La neu tenyeix de blanc el Montsià cinc anys després

Els cims del Montsià, tapats pels núvols, deixen entreveure una capa de neu Foto: Sofia Cabanes

L'última gran nevada al litoral ebrenc va ser al febrer de 2015, amb estampes que van deixar la serralada del Montsià ben blanca.El nou temporal de llevant que des d'ahir afecta Catalunya ha tornat a deixar imatges que estem poc acostumats a veure, amb un Montsià ben emblanquinat, tot i que el mal temps i els núvols encara no permet veure els cims de la serralada la neu ha pres per sobre dels 400 metres aproximadament.Les baixes temperatures i les precipitacions que ens acompanyaran les properes hores fan preveure que podrem contemplar esta imatge, com a mínim, durant tot el dia d'avui. Us acompanyem esta notícia amb les imatges gravades per Andrei Moldovan i les fotos de Sofia Cabanes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor