Govern i comuns pacten augmentar la despesa en 3.070 milions en els pressupostos

El Govern i els comuns han ratificat aquest dilluns l'acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2020. Uns comptes que preveuen un augment de la despesa de 3.070 milions d'euros respecte els comptes del 2017 i que, segons destaca el document fet públic, pretén reduir les desigualtats socials, lluitar contra l'emergència climàtica, reimpulsar les inversions i seguir exigint a l'Estat que compleixi amb els deutes pendents amb la Generalitat.El document subscrit que s'ha lliurat inclou mesures com una millora del finançament de salut per valor de 908,5 milions, els quals permetran augmentar la plantilla en 1.400 persones, destinar 20 milions a aplicar un decret d'accessibilitat al sistema sanitari o reconèixer el dret a l'atenció de cobertura pública a totes les dones embarassades, sense exclusió pel que fa a l'accés a l'atenció de salut sexual i reproductiva o la interrupció voluntària de l'embaràs.En matèria educativa, es recupera el finançament d'escoles bressol amb una partida de 70 milions, inclou un pla d'inversió en centres educatius de 302,3 milions fins el 2023 o augmenta la dotació de beques menjador a primària en 15 milions i implanta un programa pilot de menjador escolar a secundària. En matèria d'afers socials, la partida de dependència creix en 92 milions respecte el 2017, s'actualitzaran les tarifes en polítiques de dependència i discapacitat, es dotarà en 13,1 milions una partida d'atenció a la immigració i s'iniciaran els treballs per construir una nova presó de dones.

Alguns detalls dels pressupostos ja s'havien anat coneixent amb anterioritat. Aragonès havia anunciat, per exemple, que la despesa creixeria uns 2.900 milions per sobre dels comptes vigents del 2017 -al final, ha estat més-, dels quals 900 milions anirien a Salut -i una quarta part d'aquests, a atenció primària-. Uns 20 milions es dedicarien a reduir les llistes d'espera , així com també s'havia avançat que el departament de Cultura augmentaria el seu pressupost un 14% Aquest acord s'ha fet públic el mateix dia que s'ha donat a conèixer que JxCat també votarà a favor dels pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona d'Ada Colau , tal com també havia anunciat que faria ERC. Pel que fa a l'acord en matèria d'ingressos, Govern i comuns ja van presentar a mitjans de desembre un acord en matèria fiscal que incloïa canvis en l'IRPF i successions i preveia nous impostos verds i que havia de permetre ingressar 542,6 milions extres. Malgrat haver format part de la taula negociadora, JxCat va criticar públicament algunes d'aquestes mesures Sigui com sigui, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha afirmat aquest diumenge que l'objectiu és sotmetre la proposta de pressupostos a votació del Parlament aquest mateix gener. Si supera el debat a la totalitat, com es preveu, haurà de seguir els tràmits parlamentaris fins a l'aprovació definitiva, que podria arribar al març.

