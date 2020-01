EN DIRECTE Totes les incidències i avisos per la llevantada aquí

El temporal Glòria ja és aquí, des d'ahir a la tarda que Protecció Civil ja va posar en marxa els plans Ventcat, Inuncat i Neucat de cara al temporal que assolarà el territori durant unes 48 -72 hores.Es preveu que la situació es compliqui sobretot de cara a demà, i ja es recomana des de la Generalitat planificar bé tots els desplaçaments i no fer els més de necessaris. Així mateix, al litoral es recomana evitar anar a zones properes al mar, com ara els espigons, i molt més no salpar amb cap nau.

