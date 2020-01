AL MINUT Totes les incidències per la llevantada

08:54

Tancats tots els parcs de la ciutat de Barcelona pel temporal, continuen activades les alertes per ventades i mal estat de la mar ⚠️ Continua activada l'alerta per ventades i mal estat de la mar.



❌ No pugeu a llocs alts i exposats al vent, com ara terrats.



❌ Per seguretat, i fins a nou avís s'han tancat tots els parcs de la ciutat. #ventBCN pic.twitter.com/oKU6mPoijT — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) January 20, 2020