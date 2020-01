AL MINUT Tota la informació sobre el temporal

09:16 José Luis López, cap de la divisió d'operació de bombers recorda que s'han realitzat més de 9.000 actuacions per fer front a la llevantada. En aquestes operacions, dos bombers han quedat ferits lleus i diversos vehicles han quedat embarrancats.

09:13 Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, indica que aquest matí està sent "complicat". Demana "precaució" i "evitar la mobilitat". Delgado recorda que aquesta tarda s'haurà de parar especial atenció a les comarques gironines, on diversos rius estan a punt de desbordar.

09:12 El cap de l'Àrea de Predicció del Servei Meterològic assegura que el vent de llevant afluixarà en les properes hores. Malgrat tot, l'onatge trigarà una mica a desaparèixer a causa de la inèrcia.

09:11 Segalà assenyala que aquesta tarda i demà al matí hi haurà un segon front de precipitacions que afectarà Catalunya "de manera intensa".

09:09 Santi Segalà, cap de l'Àrea de Predicció del Servei Meteorològic, destaca que hi ha nombroses poblacions on hi ha hagut precipitacions acumulades de més de 200 litres per metre quadrat.

08:59 Interior assenyala que "no es pot abaixar la guàrdia" tot i les hores de treva que vindran. "Ens queda la última part", assenyala en una roda de premsa.

08:56 El Ter es desborda a Girona i hi ha cinc rius o rieres més en nivell de perill. Protecció Civil avisa que continuarà plovent a la demarcació gironina i demana no apropar-se a les lleres. Informa Pere Pratdesaba.

08:53 VÍDEO El riu Ter al seu pas per Roda de Ter. Ja s'ha desbordat a Girona i Bescanó.

08:49 FOTOS Imatges del temporal a Sabadell i els seus voltants.

08:47 FOTO Imatge del riu Congost pel seu pas per La Garriga (Vallès Oriental).

08:45 El Fluvià es desborda a la Vall d'en Bas (Garrotxa) i perilla de fer-ho també a Olot. A banda, una persona ha hagut de ser rescatada en un dels passos on l'Ajuntament havia tallat l'accés. Informa Xavier Borràs.

08:05 Les precipitacions marcaran una treva al llarg del matí, però es reactivaran a la tarda arreu del país. El vent i el temporal marítim afluixaran. Aquest dijous encara continuaran les pluges però amb molta menys intensitat.​

07:59 Les trucades al @112 superen ja les 10.000. S'han rebut fins a les 06.00 hores 10.853 trucades per 8.060 incidències relacionades amb el temporal #Gloria.



08:04 Els Bombers han atès fins a les deu de la nit d'aquest dimarts i des de les nou del matí de diumenge 5.118 serveis relacionats amb el temporal Gloria. Per Regions d'Emergència, la Nord ha estat la més afectada amb 2.042 serveis, seguida de la Sud amb 1.696, de la de Girona amb 488, de la de Tarragona amb 400, de la de les Terres de l'Ebre amb 214, de la de Lleida amb 155 i de la Centre amb 123.

07:44 Els equips d'emergències busquen dues persones desaparegudes relacionades amb el temporal Gloria de les últimes hores. A Palamós (Baix Empordà), una persona hauria caigut a l'aigua al port mentre intentava amarrar un vaixell. L'avís és de les 23.40 hores. A més, els Bombers també busquen un home d'uns 80 anys que va sortir a passejar a Begues (Baix Llobregat) i que no va tornar. En aquest últim cas, durant la nit s'ha fet recerca amb set dotacions, també amb unitats del grup especial GRAE.



07:22 També hi ha problemes a la xarxa de tren de Rodalies: interrompuda la circulació de trens entre Arenys de Mar i Maçanet la línia 1, entre La Garriga i Puigcerdà a la 3 i entre Móra la Nova i Reus a la 15.

07:20 Encara hi ha moltes carreters amb problemes, una trentena, algunes on s'ha de posar cadenes, i l'AP-7 està tallada a Hostalric (podeu consultar aquí l'estat de la xarxa viària en directe).

07:02 Continuarà plovent al llarg de tot el dia a la demarcació de Girona. Protecció Civil demana limitar els desplaçaments interurbans i evitar zona propera a rius i rieres

06:53 Les pluges ja han deixat més de 200 litres acumulats a molts punts, sobretot a les Terres de l'Ebre i a les comarques gironines. A hores d'ara, el que més preocupa és el cabal dels rius, que es poden desbordar, sobretot a les comarques gironines. Els rius ho hi ha alerta especial són el Tordera, l'Alt Ter, la Riera Major, el Daró, l'Onyar al seu pas per Girona i la Riera d'Osor.

23:27 Els Bombers han atès més de 5.000 serveis pel temporal Gloria des del diumenge. El telèfon d'emergències 112 ha rebut prop de 9.300 trucades, per 7.023 incidents

22:36 VÍDEO Cau una alta escultura a la Vila Olímpica de Barcelona per la llevantada. El monument de David i Goliat a la Plaça dels Voluntaris s'ha vist superat per les ventades

21:13 VÍDEO El temporal deixa seqüeles a Barcelona, arrencant diversos arbres en moltes zones de la capital. Un parell caiguts per les ventades, al mig de la Rambla del Poblenou



20:30 El temporal afecta el trànsit a 29 carreteres arreu del territori. Hi ha deu vies tallades per inundació, cinc per obstacles a la via i dues per vent

20:30 Interior demana "no abaixar la guàrdia" tot i que hi haurà "una certa pausa" en les precipitacions dimecres al matí

19:58 ATENCIÓ Un fuet de tempestes, calamarsa i neu: comença la fase més complicada de la llevantada. El temporal no minvarà fins divendres i es preveuen fortes pluges a la zona de Barcelona per aquesta nit

19:41 Desenes de veïns de la Bisbal d'Empordà no tenen aigua des de fa més de dotze hores per una avaria en una canonada. El fort temporal ha provocat els danys, mentre que Sorea espera poder restablir el subministrament en les properes hores

La carretera d'accés a Sant Feliu del Racó, aquest dimarts Foto: Anahí En aquests moments hi ha 27 vies afectades pel temporal, 15 de les quals estan tallades. Dels talls, 10 es deuen directament a inundacions; quatre, per objectes presents a la calçada, i una, pel vent, segons informa el Govern.

19:12 Protecció Civil avisa que ara mateix hi ha vuit comarques amb risc elevat de desbordament de rius. Milers d'infants es quedaran demà a casa a petició d'Interior, ja que el temporal seguirà fent embats arreu de Catalunya

18:59 El Departament d'Interior recomana que les escoles de cinc comarques gironines tanquin dimecres pel temporal. El conseller Miquel Buch assegura que la borrasca ha afectat tota la costa catalana però que encara no es poden quantificar els danys

18:58 El poliesportiu municipal Marina Besòs de Sant Adrià de Besòs ha perdut part de la coberta a causa del temporal. Els Bombers han enviat dues dotacions i no s'ha lamentat cap persona ferida



18:40 El Daró, desbordat en el seu pas per La Bisbal d'Empordà. S'esperen fortes pluges a partir d'aquest vespre i aquesta nit que poden afectar els cabals dels rius



18:32 Com està el trànsit? Última actualització oficial (18:00h):



Vies on són necessàries cadenes:



- C-38 Molló

- GIV-5201 Viladrau

- GI-521 Riudaura

- GI-501 Agullana

- T-330 Arnes

- T-334 Horta de Sant Joan



Vies tallades per la neu:



- N-260 està restringit el pas a vehicles pesants entre Ribes de Freser i Urtx



Vies tallades per inundacions:



- C-35 Sant Celoni - Santa Maria de Palautordera (desviament AP-7)

- BV-5301 Santa Maria de Palautordera

- GI-643 Gualta

- C-31 Ullà

- C-260 Roses

- TV-3301

- T-301 Tortosa



Vies tallades per caiguda d'arbres o talls a les vies:



- C-1413a a Sentmenat per la caiguda d’arbres a la via

- BV-2005 a Torrelles de Llobregat per despreniments de terra i arbres

- TV-3031 a Tivissa

- T-202 a la Nou de Gaià per un pal elèctric

- T-734 a Marçà

- A més, pas alternatiu a la BV-5111 a Arenys de Munt

- 2 carrils tallats a la C-32 a Castelldefels en sentit TGN, per bassals d’aigua

18:23 La Molina, Vallter i Núria es mantenen tancades de manera preventiva per motius meteorològics. Demà no obriran i el tancament es mantindrà fins que les condicions millorin

18:04 Una dona resulta ferida per la caiguda d'un mur a Balaguer a causa del vent. El temporal Glòria provoca desenes d'incidències a Ponent i obliga als ajuntaments a prendre mesures

17:36 El conseller Buch demana igualment als ciutadans que "restringeixin la mobilitat", sobretot en zones no urbanes. Avisa que continuaran les precipitacions, i que "el litoral està tot afectat". Ha alertat especialment les comarques de Girona, però també "l'extrem sud del país"

17:32 Buch demana "molta precaució" a tothom que visqui "prop d'un riu". El conseller explica que "l'acumulació de moltes hores de pluja" fa que hi hagi risc de desbordaments

17:31 El conseller Buch recomana que no s'obrin les escoles demà dijous a les comarques de Girona. Buch ho està explicant en una compareixença en un dels ponts de l'Onyar, que està prop del límit de la seva capacitat

17:29 La Penya utilitzarà demà el Palau Blaugrana com a estadi local per culpa dels desperfectes provocats pel temporal. La coberta del Palau Olímpic ha sofert alguns desperfectes que impossibiliten que es jugui en plenes condicions

