AL MINUT Tota la informació sobre l'endemà temporal

07:19 ÚLTIMA HORA S'aixeca el confinament en els nou municipis de Girona que quedaven. Els veïns de Jafre, Verges, Ultramort, Serra de Daró, la Tallada d'Empordà, Fontanilles, Ullà, Gualta i Torroella de Montgrí tenia prohibit pernoctar en plantes baixes de les zones inundables.



Protecció Civil ja va aixecar el confinament ahir a la nit a Osor, Susqueda, Amer, ia Cellera de Ter, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Anglès, Bescanó, Sant Gregori, Salt, Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Celrà, Bordils, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, Flaçà, Foixà i Colomers.

21:45 Indignació a Cantonigròs per quedar-se més de 40 hores sense llum. Ho explica Carles Fiter.

21:44 Generalitat i Diputació de Tarragona avaluen els danys del temporal de neu i pluges a la Terra Alta. El conseller El Homrani defensa que les administracions s'han "d'alinear" per treballar en la recuperació del territori

21:40 Sánchez expressa la seva «commoció» després de sobrevolar el delta de l’Ebre. El president espanyol avança que divendres el seu govern activarà els mecanismes "per resoldre les urgències" del temporal

20:35 ÚLTIMA HORA Girona i la resta de municipis afectats recuperen el subministrament d'aigua potable. Es preveu que a partir de dos quarts de nou s'hagi restablert el servei, que a hores d'ara es recupera de manera progressiva, Tot i això, el consistori alerta que no s'espera que la situació es pugui estabilitzar fins aquest divendres, perquè ara mateix "les condicions de subministrament estan en un estat precari".

19:57 Les inundacions afecten 3.200 hectàrees de cultiu d'arròs a les Terres de l'Ebre. El temporal també ha malmès 35 muscleres de les Badies del Fangar i dels Alfacs.



A la Badia del Fangar, nou instal·lacions de producció de musclos i ostres han quedat destruïdes i 22 amb diferents graus d'afectació. A la Badia dels Alfacs, quatre han estat parcialment afectades. En total, s'han malmès 35 muscleres sobre un total de 167.



A més, a la Terra Alta s'han enfonsat dues cobertes de granges pel pes de la neu i s'han patit destrosses a plantacions de menys de cinc anys d'ametllers i oliveres.

19:29 Gairebé 300 trucades a emergències: el pas del temporal per Sabadellhttps://t.co/g8QRaPGImw #llevantada — NacióSabadell (@NacioSabadell) January 23, 2020

19:19 EN DIRECTE Interior preveu rebaixar el pla Inuncat de fase d'emergència a alerta aquest vespre pel descens de cabal del Ter



El conseller @MiquelBuch alerta que l'episodi "encara no es pot donar per tancat" i demana a la ciutadania que no s'exposihttps://t.co/EGfzDvCrTd pic.twitter.com/AVSTGApqei — NacióDigital (@naciodigital) January 23, 2020

19:01 L'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, assenyala que la ciutat "ha sobreviscut al temporal de forma molt notable". Els serveis municipals han atès més de 200 incidències relacionades amb les fortes ràfegues de vent i pluges intenses de la llevantada.

19:08 ÚLTIMA HORA La llevantada ja suma quatre víctimes mortals a Catalunya. Un home ha mort a Calafat a causa del cop d'una onada quan estava pescant

18:50 FOTOS i VÍDEOS Rius en alerta i la Baells al límit de la seva capacitat: les imatges del temporal al #Berguedàhttps://t.co/Qx4aB4hesm pic.twitter.com/Tdh2iLHA1X — NacióBerguedà (@NacioBergueda) January 23, 2020

18:47 VÍDEO Apareixen més de 200 tonyines mortes a la Punta de la Banya. Dos veïns de la Ràpita han trobat els exemplars escampats per la platja, arrossegats pel temporal.

18:37 ATENCIÓ Protecció Civil demana que no es facin cas ni es reenviïn per WhatsApp mapes on es mostren "zones de Girona i altres municipis que s'inundaran a partir d'aquesta tarda". No són fonts oficials ni tampoc és el que indica la previsió

17:41 Els repartidors que han treballat en ple temporal: «Glovo ens ha posat en risc». Els treballadors critiquen que l'empresa no deixés d'operar malgrat el risc de fer les entregues sota la pluja i el vent. Ho explica Andreu Merino.

16:39 ATENCIÓ El temporal continua fent estralls a Girona: inundacions i 4.000 famílies sense llum. L'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, també ha anunciat que s'ha tancat el subministrament d'aigua potable a Girona, Salt i Sarrià de Ter.

16:33 ÚLTIMA HORA Els @bomberscat treballen per evacuar els gossos de la protectora de Sallent davant la crescuda del Llobregat https://t.co/SgKtfSPNqr pic.twitter.com/ZXfGTPaOt3 — NacióManresa (@naciomanresa) January 23, 2020

16:32 La crescuda del Llobregat ha inundat el camp de futbol de la Bauma i amenaça les cases https://t.co/ny3Rewne1I pic.twitter.com/pKknE0eJVg — NacióManresa (@naciomanresa) January 23, 2020

16:23 Es tanca el subministrament d'aigua potable des d'Aigües de Girona a la ciutat, també a Salt i Sarrià. Les inundacions a El Pasteral estan afectant la distribució

16:16 L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, explica que ha caigut una torre d'alta tensió i 4.000 abonats de la ciutat es queden sense servei elèctric

16:14 L'aigua entra al pavelló de Fontajau de Girona, rebentant les portes. L'Hospital Trueta i l'Auditori de Girona també s'han vist afectats per inundacions a les zones dels baixos

@TomasMolinaB pavelló de Fontajau. L'aigua ha reventat les portes. pic.twitter.com/bpKfeOSubp — Oscar Vall-llosera (@oscarvr10) January 23, 2020

16:09 ATENCIÓ L'Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) ha demanat als veïns que no beguin ni cuinin amb l'aigua de l'aixeta perquè surt tèrbola arran del temporal. Segons informa el consistori, les fortes pluges han inundat una part de la planta potabilitzadora i les condicions de l'aigua no són òptimes. Sí que es pot utilitzar per dutxar-se, rentar la roba o els estris de la cuina.

15:53 L'aigua també ha entrat als baixos de l'Auditori de Girona. La tempesta ha afectat moltes de les zones baixes dels edificis de la capital gironina

L’aigua entra amb força als baixos de l’Auditori de #Girona #TempestaGlòria pic.twitter.com/WzWWPVy379 — Televisió de Girona (@tvgirona) January 23, 2020

15:47 ATENCIÓ L'aigua ha entrat a l'Hospital Trueta de Girona. S'han inundat les plantes subterrànies. L'hospital ha procedit a desallotjar aquestes plantes, on només hi ha instal·lacions tècniques

14:48 Esllavissada grossa a la carretera de #Bracons a Sant Vicenç de Torelló al terme de #Joanetes (@ajuntamentbas), la GIV-5273. Els tècnics de la @DiputacioGirona ja hi treballen https://t.co/09A6oo4iev #llevantada pic.twitter.com/qgfZzhj6Ay — NacióGarrotxa (@NacioGarrotxa) January 23, 2020

14:36 VÍDEOS El mar es menja Catalunya: colpidores imatges aèries després de la llevantada. Els Agents Rurals han publicat diverses imatges on es mostren els efectes del temporal Gloria al Delta de l'Ebre i la desembocadura de la Tordera.

14:37 El Ripollès continua sense tren i sense servei alternatiu de bus. L'R3 només circula entre Balenyà i Barcelona.

14:16 Una esllavissada impedeix l'accés a Sant Julià de Cerdanyola durant hores. La incidència ha impedit realitzar la recollida de residus porta a porta prevista per aquest dijous i ha obligat a suspendre el transport escolar que porta els nois i noies a l'Institut de Bagà. Informa Pilar Màrquez Ambròs.

14:15 NOVES IMATGES El delta de l'Ebre, des de l'aire, després de la llevantada. El mar arrasa al seu pas i engoleix platges, passejos, arrossars i muscleres.

14:09 Més de 1.500 veïns de Viladecans, al Baix Llobregat, segueixen sense llum a causa del temporal Gloria. L'Ajuntament habilita els vestidors del poliesportiu perquè els afectats puguin dutxar-se. Calculen que durant el dia d'avui uns 1.000 usuaris ja podran tornar a tenir llum a l'espera que els altres 500, que pateixen talls intermitents, els puguin restablir el servei aviat.

14:03 Ciutadans demanarà una línia d'ajudes específica per als afectats pel temporal i un pla per al Delta de l'Ebre. Roldán vol que el Govern comparegui al Parlament per explicar "la feina duta a terme fins ara" pels cossos d'emergència.

13:58 Terrassa manté el Pla d’Emergència Municipal activat malgrat el final del temporal. S'espera que el temporal perdi força abans de divendres i la situació meteorològica queda encarrilada el cap de setmana.

14:00 El desaparegut de Cabacés hauria travessat una pista forestal per anar a treballar. És previst que la unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra intervingui per excarcerar el vehicle localitzat al riu Montsant aquesta matinada.

13:21 VÍDEO Així baixa el riu Llobregat al seu pas per la vila de Gironella, a la comarca del Berguedà.

VÍDEO Així baixa el riu Llobregat al seu pas per la vila de Gironella #Berguedà https://t.co/TWhfUbCbyS pic.twitter.com/k7knF6OdJ1 — NacióBerguedà (@NacioBergueda) January 23, 2020

13:20 Sobre la víctima mortal de l'Anoia: Veïns de Jorba han localitzat sense vida a dintre del seu vehicle l'home que ha desaparegut aquest matí al municipi. Després de donar l'avís als serveis d'emergències, aquests han accedit al cotxe i han pogut comprovar que estava mort. Es tracta del forner del municipi, que havia passat pel camí tot just abans que el tanquessin per qüestions de seguretat.

13:18 ÚLTIMA HORA Sant Cugat respira alleugerida després de la llevantada i l'Ajuntament desactiva l'alerta per pluja.

13:15 La Plataforma de Defensa de l'Ebre (PDE) advoca per reobrir el debat social per trobar "solucions definitives" per al Delta. La plataforma demana als polítics que "siguin curosos amb les seves declaracions".

13:14 El PSC d'Olot va demanar que no es tanquessin les escoles de la Garrotxa. El portaveu del grup municipal socialista, Josep Guix, també creu que s'haurien pogut oferir serveis mínims, com han fet al Ripollès i a la Cerdanya, amb acord entre batlles i Consell Comarcal. Informa Xavier Borràs.

13:09 ÚLTIMA HORA Augmenten a tres els morts pel temporal a Catalunya. Els equips d'emergències han localitzat aquest matí el cadàvers d'un home a Palamós, que portava desaparegut des de dimarts, i d'un altre home a Jorba, a l'Anoia, que hauria intentat creuar amb el seu cotxe una riera. Aquestes víctimes mortals se sumen a l'home de 69 anys, veí de Palafrugell, trobat aquesta matinada al port de Palamós.

13:05 Gironella tanca l'accés al pont vell i prohibeix acostar-se al riu per la crescuda de cabal. També s'ha demanat la retirada dels cotxes dels carrers. Informa Pilar Màrquez Ambrós.

12:55 VÍDEO Esfereïdores imatges aèries a la desembocadura de la Tordera després de la llevantada.



12:55 VÍDEO El blau, color majoritari al cel de Barcelona per primera vegada aquesta setmana. La llevantada abandona la capital catalana. EN DIRECTE El blau, color majoritari al cel de Barcelona per primera vegada aquesta setmana. La #LlevantadaGloria abandona la capital catalana https://t.co/EGfzDvCrTd pic.twitter.com/J98lhNAQvp — NacióDigital (@naciodigital) January 23, 2020

12:53 VÍDEO Així surt l'aigua de l'embassament de Vallforners, a Cànoves i Samalús (Vallès Oriental).

VÍDEO D'aquesta forma tan espectacular i insòlita surt l'aigua de l'embassament de Vallforners, a Cànoves i Samalús (🎥 @jaumevb) https://t.co/8SkcZQrYHk #llevantada pic.twitter.com/XgbwB3Vz9u — NacióGranollers (@NacioGranollers) January 23, 2020

12:40 FOTO Primeres ullades de sol a la vall de Sau, ara mateix, després de la llevantada. Hi ha molts danys en carreteres, camins i boscos, que encara no s'han pogut inspeccionar. Primeres ullades de sol a la vall de Sau, ara mateix, després de la #llevantada. Hi ha molts danys en carreteres, camins i boscos, que encara no s'han pogut inspeccionar https://t.co/1DLSoP0vFK #Osona pic.twitter.com/bCZC8AG2lJ — Osona.com (@osona) January 23, 2020

12:37 FOTOS Alerta pel creixement del riu Llobregat a la Bauma, a Castellbell i el Vilar, on l'aigua passa a tocar de les cases. Mireu, a continuació, foto de l'abans i el després. Alerta pel creixement del Llobregat a la Bauma (Castellbell i el Vilar), on l'aigua passa a tocar de les cases. Mireu foto de l'abans i el després https://t.co/YJGIQrjWZF pic.twitter.com/9HVocwhShU — NacióManresa (@naciomanresa) January 23, 2020