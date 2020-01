AL MINUT Tota la informació sobre els efectes del temporal

09:20 L'alerta dels científics: els temporals Gloria seran més freqüents i intensos. "L'excepcionalitat possiblement s'ha acabat", assegura l'investigador Rafael Sardá.

19:31 JxCat demana al govern espanyol declarar zona catastròfica el Delta i la costa catalana. També l'insta a incorporar als Pressupostos de l’Estat els recursos suficients per reparar els danys i a adoptar les mesures necessàries per prevenir futures catàstrofes

17:41 Una cinquantena de veïns de Montseny, aïllats per la llevantada. L'alcaldessa del municipi, Núria Masnou reclama agilitzar la situació i posar a l'abast tots els mitjans possibles per arreglar els camins. Informa Jordi Purtí.

17:24 Obres d'emergència al barri de la Floresta de Sant Cugat per una esllavissada causada pel temporal. Aquest dijous a la tarda, el mur de contenció de la finca va cedir comportant el despreniment de part del carrer

14:42 Una primera inspecció visual del Pont del Petroli de Badalona detecta més danys dels previstos inicialment. A banda de la desaparició d'un tram de la passera, un dels pilars de la part que ha quedat aïllada està malmès així com bona part de les fustes del terra.

14:40 FOTOS Els veïns d'Ullà, al Baix Empordà, porten des de les sis del matí traient aigua de casa a l'espera que reobrin les carreteres. EN DIRECTE Els veïns d'Ullà, al Baix Empordà, porten des de les sis del matí traient aigua de casa a l'espera que reobrin les carreteres



📸 @agenciaacnhttps://t.co/dLeo2EfiJs #llevantada pic.twitter.com/sDnE2Z15r5 — NacióDigital (@naciodigital) January 24, 2020

14:38 Instal·len una malla al talús on una esllavissada de roques va obligar a tallar dotze hores l'N-260 al Pont de Bar. El pas alternatiu habilitat aquest dijous a la nit es mantindrà, ja que cal implementar noves actuacions en aquest punt.

14:37 L'Ajuntament de Castelldefels liderarà una denúncia conjunta contra Endesa amb els veïns afectats pels talls. Un miler d'abonats dels barris de Can Bou i Baixador estan des de dilluns sense subministrament elèctric.

14:14 ERC impulsa una subcomissió sobre el delta al Congrés després de la llevantada. La zona de l'Ebre ha estat una de les més afectades pel temporal d'aquesta setmana. ERC impulsará la creación de una Subcomisión en el Congreso por el presente y futuro del Delta de l'Ebre así como para presentar las propuestas surgidas de la recientemente creada Taula de Consens del Delta a raíz del desastre provocado por Gloria y una inacción endémica. pic.twitter.com/lk1Bd3eWrQ — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 24, 2020

13:56 El temporal deixa a veïns de l'Alt Berguedà més de 70 hores sense llum. L'Ajuntament de Gósol denuncia que els problemes amb el subministrament elèctric són habituals.

13:37 VÍDEO 84 hores de llevantada Gloria. Espectacular time-lapse des de Molló del dilluns 20 a les 6.00h fins el dijous 23 a les 18.00h: neu, vent, pluja, aiguaneu, calamarsa. Muntatge de Martí Urgell. 84 hores de llevantada Gloria. Espectacular time-lapse des de Molló del dilluns 20 a les 6.00 fins el dijous 23 a les 18.00: neu, vent, pluja, aiguaneu, calamarsa… 📹 @martiurgell https://t.co/1SZZ4Ezr2j #playND pic.twitter.com/ieTpGKgFS9 — NacióDigital (@naciodigital) January 24, 2020

13:29 El Govern adverteix que, "malauradament", episodis com el temporal Gloria deixaran de ser "puntuals" i passaran a ser generalitzats i habituals. "Ha canviat el paradigma", destaca la portaveu Meritxell Budó.

13:26 El Govern farà costat a tots els municipis que vulguin demanar la declaració de zona catastròfica. L'executiu acompanyarà les administracions locals en tots els tràmits necessaris.

13:24 Els pagesos del delta del Llobregat preveuen perdre un 80% de la collita per les inundacions provocades pel temporal. El calçot és un dels conreus que es podran salvar tot i que amb una qualitat inferior.

13:20 El Govern qualifica l'abast dels danys d'"important" tot i que encara s'estan avaluant. "L'impacte és molt gran, l'afectació pot arribar a gairebé el 50% dels pobles de Catalunya", anuncia Budó.

13:20 Budó adverteix que cal mantenir la "prudència" i la "precaució" perquè en els propers dies encara poden haver-hi conseqüències del temporal com esllavissades.

13:19 El Govern dona per finalitzat l'operatiu d'emergència del temporal Gloria, malgrat mantenir algunes alertes activades. L'Inuncat continua actiu perquè els cabals dels rius continuen crescuts.

13:17 Budó agreix la "gran feina" que han desenvolupat els cossos d'emergència en els últims cinc dies i destaca la "maduresa" demostrada per la societat catalana.

13:17 Compareix la portaveu del Govern, Meritxell Budó, per fer valoració del pas del Gloria per Catalunya.

13:15 FOTOS Agramunt recupera la normalitat després de la rovinada del Sió pel temporal Gloria. El municipi s'ha llevat amb el riu dins el seu curs i els veïns centrats en les tasques de neteja de les parts inundades. EN DIRECTE Agramunt recupera la normalitat després de la rovinada del Sió per la #llevantada



📸 @agenciaacn https://t.co/dLeo2EfiJs pic.twitter.com/qzR2dcFZEe — NacióDigital (@naciodigital) January 24, 2020

13:13 Agramunt recupera la normalitat després de la rovinada del Sió pel temporal Gloria. El municipi s'ha llevat amb el riu dins el seu curs i els veïns centrats en les tasques de neteja de les parts inundades.

13:11 Brussel·les activa el satèl·lit Copernicus per ajudar a avaluar "l'abast dels danys" causats pel temporal Gloria. La CE assegura que està "preparada per proporcionar el suport necessari" i expressa el seu condol per les víctimes de la borrasca.

13:09 EN DIRECTE Desperfectes en dos castells de la Conca de Barberà a causa del temporal. Han causat danys en un vehicle i en material d'obra



📸 @agenciaacn https://t.co/dLeo2EfiJs #llevantada pic.twitter.com/yFNePSyBeM — NacióDigital (@naciodigital) January 24, 2020

13:04 Més de 4.000 alumnes de set comarques encara no poden anar a classe aquest divendres després del Gloria. Girona és la demarcació amb més afectació, amb 3.810 infants i adolescents que tenen els centres tancats.

11:26 El conseller d'Interior, Miquel Buch, diu que en les últimes hores s'ha entrat en la "fase de desactivació" i ara Interior deixa pas a Presidència que especialment pilotarà "la recuperació i el seguiment d'aquest postemporal".

11:25 El Govern rebaixa l'Inuncat de fase d'emergència a alerta pel temporal Gloria després de més de 9.400 actuacions de Mossos i Bombers.

11:20 Es reprèn la radioteràpia de l'ICO al Trueta que s'havia cancel·lat des d'ahir per les inundacions. Es va suspendre de forma preventiva per les inundacions a les plantes subterrànies arran de la crescuda del Ter.

11:16 ATENCIÓ Torroella de Montgrí podria quedar-se sense aigua potable aquest migdia. L'alcalde demana als veïns que "estalviïn l'aigua" fins que no arreglin la planta potabilitzadora.

11:13 El president Quim Torra decreta dos dies de dol a tot Catalunya per les quatre víctimes mortals que deixa la llevantada Gloria. Se suspenen les celebracions oficials i les banderes onejaran a mig pal als edificis i dependències de la Generalitat fins dissabte a la mitjanit.

10:33 EN DIRECTE / VÍDEO La riera Major segueix baixant amb un cabal impressionant a Malafogassa, a Vilanova de Sau https://t.co/dLeo2EfiJs #llevantada pic.twitter.com/JWhwPU1Wm4 — NacióDigital (@naciodigital) January 24, 2020

10:20 El conseller Calvet defensa que es van gestionar bé Sau i Susqueda però que la meteorologia els va "superar".

10:20 El Departament de Territori calcula que caldran 20 milions d'euros per reparar els desperfectes en ports, litoral i carreteres pel temporal.

10:17 L'hospital Trueta funciona amb normalitat excepte la radioteràpia que està anul·lada des d'ahir per les inundacions. El centre informa que s'està treballant per reprendre el servei de l'ICO el més aviat possible.

10:14 Reobert el pont del riu Ter a Torroella de Montgrí en direcció a Gualta. El consistori, a banda, demana un consum extremadament responsable d'aigua perquè s'està subministrant de les reserves per inundació de la planta potabilitzadora.

09:59 La llevantada provoca danys per valor de 12 milions d'euros a Barcelona. Colau demana treballar conjuntament amb altres municipis per demanar a l'Estat que aprovi la declaració de zona catastròfica.

09:54 ÚLTIMA HORA Una quarantena de trams de carretera continuen tallats per inundacions o despreniments després del temporal Gloria. Consulta aquí les incidències de trànsit.

09:31 El pont del Ter, inundat. Foto: Bombers

El pont de Verges sobre el riu Ter es troba totalment inundat. Es poden produir talls d'aigua a Cervià de Ter perquè el pou ha deixat de funcionar a causa dels talls de llum de les darreres hores.



09:15 VÍDEO El «Polònia» de TV3 emociona amb un gag en solidaritat amb els afectats pel temporal. Pare i filla d'un futur no molt llunyà comenten, a la vora del mar, com era abans Catalunya i tot el que s'ha perdut.

08:53 Barcelona desactiva el Pla Bàsic d'Emergència Municipal per mal estat de la mar després del temporal. La bandera vermella, però, es manté a totes les platges de la ciutat per la mala qualitat de l'aigua a causa del temporal.

08:52 El telèfon d'emergències 112 ha rebut 14.998 trucades, relacionades amb 11.421 incidències, per la borrasca Gloria, que ha assotat Catalunya els darrers dies amb vent molt fort, pluges molt intenses, neu i temporal de mar. Les comarques que més trucades han generat han estat el Barcelonès, 3.879, i el Baix Llobregat, 1.949. Per municipis, Barcelona, amb 2.649 trucades, i Badalona, amb 572.

08:50 Problemes a Rodalies: A l'R3, entre Balenyà i Vic, la via es troba interceptada per acumulació d'aigua. Entre Vic i Puigcerdà, s'ha suspès el trànsit per caiguda d'arbres a diferents punt del trajecte. Entre Barcelona i Balenyà, no hi ha servei en tren i entre Balenyà i Vic, alternatiu per carretera. Entre Vic i Puigcerdà, Adif manté suspesa la circulació ferroviària.

08:49 Problemes a Rodalies: Entre l'aeroport i Sant Celoni, el servei és l'habitual fins a Granollers, però entre la capital del Vallès Oriental i Sant Celoni/Maçanet, hi ha un tren per hora per sentit. Entre Barcelona i Portbou, hi ha un tren per hora i sentit.

08:48 Problemes a Rodalies: A les línies R2 nord i R11, la circulació és per via única entre Maçanet i Caldes, amb limitacions de velocitat. Entre Granollers i Maçanet, se circula amb nombroses limitacions de velocitat per risc de caiguda d'arbres i despreniments.

08:47 Problemes a Rodalies: A les línies R1 i RG1, hi ha servei amb dos trens per hora i sentit entre Molins de Rei i Malgrat de Mar. Entre Vilassar i Mataró, se circula per via única amb limitacions de velocitat amb una avaria del sistema de senyalització. Entre Arenys de Mar i Malgrat, es limita la velocitat i també hi ha una avaria del sistema de senyalització.

08:47 Continuen les afectacions importants a Rodalies derivades del temporal Gloria. L'R1 i l'RG1 són dues de les línies amb més problemes i també pateixen limitacions l'R2 nord, l'R11 i l'R3.

07:19 ÚLTIMA HORA S'aixeca el confinament en els nou municipis de Girona que quedaven. Els veïns de Jafre, Verges, Ultramort, Serra de Daró, la Tallada d'Empordà, Fontanilles, Ullà, Gualta i Torroella de Montgrí tenia prohibit pernoctar en plantes baixes de les zones inundables.



Protecció Civil ja va aixecar el confinament ahir a la nit a Osor, Susqueda, Amer, ia Cellera de Ter, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Anglès, Bescanó, Sant Gregori, Salt, Girona, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Celrà, Bordils, Cervià de Ter, Sant Jordi Desvalls, Sant Joan de Mollet, Flaçà, Foixà i Colomers.

21:45 Indignació a Cantonigròs per quedar-se més de 40 hores sense llum. Ho explica Carles Fiter.

21:44 Generalitat i Diputació de Tarragona avaluen els danys del temporal de neu i pluges a la Terra Alta. El conseller El Homrani defensa que les administracions s'han "d'alinear" per treballar en la recuperació del territori