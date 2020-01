AL MINUT Segona jornada de la llevantada

09:00 Oberta al trànsit i neta la C-37 al Túnel de Bracons. Ja no hi ha cap tipus de restricció en aquesta via.

08:55 El SEM ja ha atès 25 persones a causa del fort vent des de l'inici del temporal Gloria. 21 dels ferits han estat traslladats a l'hospital, un d'ells greu.

08:54 El 112 rep, fins ara, 4.402 trucades pel temporal Gloria, la majoria al Barcelonès i el Maresme. El telèfon d'emergències està rebent un gran volum de trucades per demanar informació quan, en aquest cas, s'ha d'utilitzar el 012.

08:37 L'avaria que ha deixat més de 200.000 llars sense llum a comarques gironines, més a prop de resoldre's: recuperada la línia d'alta tensió a França, nucli del problema. Red Eléctrica informa que han recuperat línia d'alta tensió de França on hi havia avaria i ara s'està en vies de recuperar el servei de subministrament elèctric que afecta la demarcació de #Girona.#Gloria #INUNCAT #NEUCAT #VENTCAT #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) January 21, 2020

08:32 Protecció Civil adverteix que les pluges aniran a més en les properes hores a les comarques gironines i demana especial prudència i "cap risc". Les lleres dels rius, zones de màxim perill aquest dimarts.

08:27 Com està el trànsit? Última actualització oficial (8.20h):



Vies on són necessàries cadenes:



- C-37 Túnel de Bracons (restringit pas de camions)

- C-59 Moià

- N-141c Moià

- GIV-5201 Viladrau

- T-330 Arnes

- T-334 Horta de Sant Joan



Vies tallades per la neu:



- C-153 entre l'Esquirol i Rupit

- L'AP-7 entre Figueres i la Frontera (neu sobretot a territori francès)

- C-38 a Molló



Vies tallades per inundacions:



- C-31 Ullà

- C-260 Castelló d'Empúriès

- GI-643 Torroella de Montgrí

- GI-674 Caldes de Malavella

08:24 220.000 abonats continuen sense llum a les comarques gironines per la caiguda d'una torre elèctrica a causa del temporal, que s'ha intensificat amb el pas de les hores durant la nit. Red Eléctrica ha enviat a la zona equips per intentar fer la reparació, però la neu dificulta que hi puguin arribar. Segons Endesa, s'estan fent talls rotatoris per evitar que caigui tot el subministrament. Protecció Civil està treballant en coordinació amb Endesa per intentar recuperar el servei tant aviat com es pugui.

08:10 Corren missatges falsos com aquest relatiu a suspensió de classes. Informa't en xarxes oficials i no comparteixis informació que puguis rebre per whats o telegram sense contrastar-la, aconsella Protecció Civil.

07:59 ❄️🌬🌧 ACTUALITZACIÓ La llevantada no afluixa: la neu de matinada dona pas a les pluges intenses i possibles inundacions



👉 La Terra Alta, algunes comarques gironines i de la Catalunya Central es desperten amb una bona nevada. Hi ha 220.00 abonats a les comarques gironines sense llum i carreteres amb problemes.

07:26 Els Bombers han atès fins a les deu de la nit d'aquest dilluns 2.069 serveis relacionats amb conseqüències del temporal Glòria, segons ha explicat el cos d'emergències. L'episodi, que es preveu que s'allargui fins al dijous, va començar el diumenge a les nou del matí. Entre les set de la tarda i les deu de la nit n'hi ha hagut 149, 68 dels quals a la Regió d'Emergències Nord. Aquesta regió és la que més n'acumula durant tot l'episodi, concretament 1.181. A la Regió d'Emergències Sud n'hi ha hagut en aquestes tres hores 42 i 526 en l'acumulat. A la Regió de Girona n'hi ha hagut 186 en l'acumulat i 14 en les últimes tres hores, i a la de Tarragona 108 i 18 respectivament.

07:15 Incidències per la llevantada: l'AP-7 i tres vies més tallades i una desena de carreteres amb cadenes. Consulteu aquí l'estat de la xarxa viària, al minut.

07:12 EN DIRECTE De matinada a nevat amb força al Ripollès, Osona, Garrotxa i Terres de l'Ebre a cotes molt baixes. Ara plou a molts llocs 📸 @PerePratdesaba / Tona (Osona) https://t.co/kTNSBHt9KC pic.twitter.com/SsVNtdpR3z — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2020

07:06 EN DIRECTE Sense cobertura de mòbil ni llum al Ripollès, on aquesta nit ha nevat amb força 📸 @martiurgell https://t.co/kTNSBHt9KC #llevantada #ripolles pic.twitter.com/kgX6BrpBQV — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2020

07:06 ⚠ 220.000 abonats de la demarcació de #Girona estan sense llum per avaria d'alta tensió a Red Eléctrica. #ProteccioCivil treballa en coordinació amb Endesa per a les tasques de recuperació del servei 📸 de Ripoll @arnauurgell https://t.co/HaYLSUsqUC #llevantada pic.twitter.com/y3A6p1rBFe — NacióDigital (@naciodigital) January 21, 2020

23:13 L'estació d'esquí La Molina tancarà les seves instal·lacions aquest dimarts a causa del temporal Glòria.

22:32 L'Escola Joanot Alisanda de Sabadell suspèn les classes aquest dimarts per seguretat, després que el vent hagi aixecat part de la coberta del gimnàs.

20:54 La llevantada es cobra la seva quarta víctima mortal a l'Estat i la segona al País Valencià: un home que ha estat trobat mort a Moixent (Costera), amb símptomes d'hipotèrmia.

20:16 Les estacions d'esquí de Vallter i Vall de Núria estaran tancades fins dijous, quan passi la llevantada.

20:16 Restablerta la normalitat a la línia del Vallès de FGC després de la caiguda d'un arbre a l'estació de la UAB. El servei s'ha efectuat durant força estona per una única via per qüestions de seguretat.

19:52 Un ferit greu a Cornellà per una contusió provocada pel temporal Glòria.

19:32 Arribar a Santa Fe del Montseny sense cadenes a hores d'ara és impossible. La neu es localitza a partir dels 600 metres i és especialment intensa a partir dels 800 metres.

17:55 El Departament d'Interior suspèn totes les activitats a l'aire lliure a les comarques de Girona, Barcelona i la Catalunya Central a causa del temporal. Suspeses totes les activitats a l'aire lliure al medi natural a les demarcacions de Girona, Barcelona i la Catalunya Central #INUNCAT #NEUCAT #VENTCAT https://t.co/JIV7xMLBPS — Interior (@interiorcat) January 20, 2020

17:53 ÚLTIMA HORA Un helicòpter de Salvament Marítim, una unitat aquàtica dels Mossos d’Esquadra i una dels bombers estan treballant per localitzar una persona que podria haver caigut a la desembocadura del riu Besòs. Segons informa Betevé, un testimoni ha advertit que un home podria haver caigut a l'aigua des de l'espigó metre feia fotografies al temporal.

17:07 L'Ajuntament de Sabadell tanca parcs i accessos a boscos pel temporal. A més, el consistori desaconsella travessar torrents i zones inundables.

16:59 Granollers escampa sal a polígons i zones altes després que s'hagi activat el Pla NeuCat al Vallès Oriental.

16:58 L'Ajuntament de Sant Cugat tanca els parcs i els jardins de la ciutat a causa de la llevantada i demana a la població «extremar les precaucions».

16:38 Protecció Civil demana a tots els municipis del Barcelonès i del Maresme que suspenguin les activitats a l'aire lliure fins demà

El #CECAT de #ProteccioCivil ha demanat a tots els municipis del #Barcelonès i del #Maresme que suspenguin les activitats a l'aire lliure, avui dilluns i demà dimarts. #VENTCAT #INUNCAT #NEUCAT #Gloria #ProteccioCivil pic.twitter.com/imkx3OYY6U — Protecció civil (@emergenciescat) January 20, 2020

16:37 Comença a nevar a la C-25, ja hi ha preparades màquines llevaneus al Coll de Revell (Osona) Foto: Josep M. Montaner

16:27 El Palau Municipal d'Esports de Badalona ha patit desperfectes en diverses plaques de la coberta pel temporal. S'està a l'espera dels bombers perquè valorin la situació El Palau Municipal d'Esports de #Badalona ha patit desperfectes en diverses plaques de la coberta. S’ha delimitat una zona de pas restringit al voltant del Palau i s’està a l’espera que Bombers valori la situació. pic.twitter.com/p2T32joBN8 — Ajuntament de Badalona (@AjBadalona) January 20, 2020

16:27 Tallada la BV-2415 a Olivella (Garraf) per caiguda d'arbres

16:24 Comença a nevar a la C-25, ja hi ha màquines llevaneus al Coll de Revell (Osona) Foto: Josep M. Montaner

16:20 A la ciutat de Barcelona el pla bàsic d'emergència per mal estat de la mar ja ha entrat en fase d'emergència. Està prohibit l'accés a la sorra de les platges.

⚠️ Atenció! El Pla bàsic d'emergència per mal estat de la mar passa a fase d'emergència i es prohibeix l'accés a la sorra de les platges.



🌊 Les onades poden superar els 4 metres d'alçària.



🔴 Es recomana augmentar la precaució al litoral.https://t.co/4dNkqIqmew — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) January 20, 2020

16:19 Terrassa en alerta pel fort vent i la possible nevada

16:12 Tallada la BV-2415 a Olivella (Garraf) per caiguda d'arbres

16:10 Restablert els trens entre Vilassar i Arenys i Renfe preveu una recuperació progressiva de les freqüències afectades

16:10 Retards de fins 45 minuts a les línies R1 i RG1 per problemes derivats del temporal

16:07 La caiguda d'un arbre a l'estació de ferrocarrils de la UAB provoca retards en direcció Sabadell

15:54 Protecció Civil activa la prealerta del pla Allaucat per perill elevat d'allau al sector Ter-Freser al Pirineu Oriental Prealerta #ALLAUCAT Perill MARCAT (grau 4/5) al sector Ter-Freser al Pirineu Oriental. Consulteu els consells d'autoprotecció davant les allaus a https://t.co/y52JwZF7un #ProteccioCivil https://t.co/fEgdOm5II2 — Protecció civil (@emergenciescat) January 20, 2020

15:35 Fins a les 13:30 hores la nevada més important ha caigut al massís dels Ports, a l'extrem sud del Principat amb 20 cm acumulats entre ahir i avui

15:35 A la Garrotxa, de moment, ni hi plou ni hi neva i tot es desenvolupa amb normalitat

15:31 Olot activa en fase de prealerta el Pla de protecció civil davant la llevantada. A primera hora d’aquest matí s’ha reunit el Comitè Municipal d'Emergències

15:23 L'Ajuntament de Torelló (Osona) ha hagut de tancar els jardins de Can Parrella, Vicenç Pujol i l'Espona per les ventades

15:20 Vista les afectacions per neu i gel gairebé una desena de carreteres del territori us deixam aquí una sèrie de consells per conduir amb neu

15:02 EN DIRECTE La neu ara ja està caient al Collsacabra i a les zones altes de les Guilleries, enmig de fortes ventades https://t.co/nWu3kxp7YY pic.twitter.com/8VCCvuzc9y — NacióDigital (@naciodigital) January 20, 2020

14:54 Pel que fa al temporal de mar, s'han enregistrat ja 5 metres a la boia de Barcelona i 12 a la boia del cap de Begur, que està més mar endins.

14:53 La nevada més important cau de moment al massís dels Ports, amb 28 centímetres entre diumenge i dilluns al Parc Natural, a 1.055 metres, i 11 a Horta de Sant Joan, a 488 metres. Neva també a altres punts de Catalunya, com ara al Ripollès i a Osona.

14:43 Anticipen el retorn dels alumnes d'un centre d'educació especial de Ripoll de forma preventiva per l'alerta per neu. Podeu veure aquí imatges de com està nevant des de primera hora del matí a Camprodon.