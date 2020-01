El govern de Colau tanca l'acord pels pressupostos amb ERC i JxCat

El govern municipal de Barcelona en Comú i el PSC presentarà aquest dilluns l'acord pels pressupostos, que finalment compta amb el suport d'ERC i JxCat.Els republicans ja havien anunciat aquest divendres que la negociació estava pràcticament tancada i només pendent d'uns "serrells". Finalment els postconvergents també donaran suport als comptes, que s'aprovaran en el ple del 31 de gener.L'alcaldessa, Ada Colau, el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, el president del grup municipal d'ERC, Ernest Maragall, i la presidenta del grup municipal de JxCat, Elsa Artadi, donaran els detalls del pacte a quatre aquest dilluns en una roda de premsa a l'Ajuntament.Colau i Maragall van assegurar que la partida de 100 milions d'euros per a inversions en habitatge i emergència climàtica ha estat clau per fer arribar les converses a bon port. En total , la proposta de comptes preveu una despesa de 3.000 milios d'euros Tots dos també van insistir en la necessitat que la Generalitat també aprovi els seus pessupostos. Hi ha partides dels comptes municipals, com l'increment de la taxa turística, que depenen d'un acord pressupostari a nivell català.Precisament, el Govern i els comuns també presentaran avui els seus pressupostos per al 2020. La previsió és que els comptes se sotmetin a votació del Parlament a finals de gener.

