Llevantada: el vent bufa amb força i comencen a caure nevades febles

Avisos per dilluns:



❄ Gruix > 2 cm a cotes > 400 metres (cota entorn dels 200 metres fins migdia).



🌊 Temporal de mar dur. Onatge màxim: fins a 8 metres d'altura.



💨 Vent de gregal amb cops màxims > 20 m/s



🌧 Possibilitat de més de 100 mm en 24 h acumulats al NE i extrem S. pic.twitter.com/Ifqo9mzHjG — Meteocat (@meteocat) January 19, 2020

🔴🔴 #ProteccioCivil demana extremar la precaució els propers dies per l'arribada del temporal "Glòria" que portarà vent, neu, fort onatge i pluja



NOTA PREMSA 👇👇 https://t.co/A44qOfcgsL



Alertes #NEUCAT #VENTCAT #INUNCAT pic.twitter.com/F8ryEJ2HI1 — Protecció civil (@emergenciescat) January 19, 2020

La llevantada ja és aquí. El fort temporal de pluja, neu, vent i mar ja s'ha instal·la al país i l'episodi s'allargarà fins almenys el dimecres. Al Principat s’han activat els plans NeuCat i VentCat.A hores d'ara, la principal preocupació és el vent, amb fortes ratxes sobretot a la costa. Protecció Civil ha demanat evitar activitats en zones marítimes, així com en espais amb arbres, parcs i jardins a les ciutats , davant d'una situació "complicada", segons el Departament d'Interior.El telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.060 trucades pel fort vent fins a les 7h d'aquest dilluns, sobretot del Maresme (386) i el Barcelonès (348). El vent més fort s'ha registrat a Puig Sesolles (Vallès Oriental), amb cops màxims de 121 km/h; Cabrils (Maresme), amb 117 km/h i Malgrat de Mar (Maresme), amb 87 km/h.Els Bombers han atès 611 serveis, la majoria al Maresme, Barcelonès i els Vallesos, per retirar arbres caiguts, mobiliari urbà i elements inestables d'edificis. Concretament, els Bombers han atès 430 serveis a la regió metropolitana nord; 98 a la de Girona; 57 a la regió metropolitana sud; 16 a la central; 5 a la de Lleida; 3 a Tarragona i 2 a les Terres de l'Ebre.Les precipitacions ja afecten el terç sud i el quadrant nord-est del país en forma de pluja. La cota de neu anirà baixant al llarg del dia i es podria situar entre els 400 i 700 metres al final del matí o al migdia. S'esperen nevades a la zona sud del Principat i també al Pirineu i a zones del Ripollès i la Catalunya Central, com Osona i el Moianès. A hores d'ara, ja s'estan produint les primeres precipitacions en forma de neu en punts de l'interior com Cantonigros, Sant Hilari, Moià i Ripoll. De moment, molt febles i acompanyades de fort vent.A partir de dimarts la precipitació serà més extensa i continuada, especialment a la meitat est i a la resta del litoral i prelitoral, alhora que la cota de neu pujarà cap els 1.000 o 1.200 metres i les nevades aniran quedant restringides al Pirineu i en altres punts de muntanya del quadrant nord-est del territori. Tot i això, al matí encara podria caure neu a cotes més baixes del prelitoral o Catalunya Central.Els models meteorològics indiquen que aquesta situació es podria mantenir durant dimecres, amb una cota de neu que ja estaria per sobre dels 1.300 metres arreu.Durant l’episodi sencer, les acumulacions de precipitació més importants es preveuen a la meitat est i a la resta del litoral i del prelitoral. En aquestes zones els registres de pluja podran superar els 100 mm i localment els 200, especialment a punts de l’interior del quadrant nord-est on, a més, es podran acumular més de 20 cm de neu per sobre dels 1.000 metres, així com a la zona del Massís del Port. A més, al Pirineu i al Prepirineu Oriental, així com a la serralada Transversal, es podran acumular més de 50 cm de neu nova per sobre dels 1.400 metres i més d’un metre i mig per sobre dels 2.000 metres.

