Llevantada: el temporal es fa notar a diverses comarques i s'esperen més precipitacions per demà

La llevantada ja és aquí. El fort temporal de pluja, neu, vent i mar ja s'ha instal·la al país i l'episodi s'allargarà fins almenys el dimecres. Al Principat s’han activat els plans NeuCat i VentCat.



A hores d'ara, la principal preocupació és el vent, amb fortes ratxes sobretot a la costa i que al litoral central ja s'han registrat ratxes de vent excepcionals segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. A Cabrils (Maresme) s'han registrat cops de vent de 116,6 quilòmetres per hora, els més forts dels seus gairebé 13 anys de dades, i l'Observatori Fabra de Barcelona ha detectat una ratxa de 104 km/h, la més elevada dels últims 8 anys.

Protecció Civil ha demanat evitar activitats en zones marítimes, així com en espais amb arbres, parcs i jardins a les ciutats, davant d'una situació "complicada", segons el Departament d'Interior.

Fins les 12 del migdia el 112 ha rebut 2.393 trucades pel temporal de vent: 832 al Maresme i 675 al Barcelonès. La majoria han estat per caiguda de branques, arbres, tendals i objectes. Mentre que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 13 persones a causa del fort vent fins ara. La major part dels atesos han estat traslladats a centres hospitalaris però cap d'ells és greu.Pel que fa al trànsit, ja hi ha fins a 9 carreteres afectades pel temporal: La BV-4024 Guardiola B.-Coll de Pal per vent, mentre que per neu i gel hi ha la C-25 Arbúcies –Coll del Revell, la C-43 Gandesa, la GI-555 Riudarenes, la N-420 Gandesa, la T-330 Arnes-Prat de Conte, la T-334 Horta Sant Joan-Bot, la TV-3531 Gandesa-Bot i la TV-7231 Gandesa-VilalbaLes precipitacions ja afecten el terç sud i el quadrant nord-est del país en forma de pluja. La cota de neu anirà baixant al llarg del dia i es podria situar entre els 400 i 700 metres al final del matí o al migdia. S'esperen nevades a la zona sud del Principat i també al Pirineu i a zones del Ripollès i la Catalunya Central, com Osona i el Moianès. A hores d'ara, ja s'estan produint les primeres precipitacions en forma de neu en punts de l'interior com Cantonigros, Sant Hilari, Moià i Ripoll. De moment, molt febles i acompanyades de fort vent.Per altra banda, Trànsit ja ha anunciat restriccions a partir del migdia i fins demà a la C-17 i a la C-25 en relació a camions i vehicles pesats.Al llarg del matí diversos centres educatius també han suspès les classes, els primers han estat diversos centres de Terres de l'Ebre, així com alguns de la zona del Barcelonès i Maresme.

A més, neva a punts diversos de Catalunya, com ara a les Terres de l'Ebre, l'Empordà i la Catalunya Central. Ho fa, per exemple, a Tivissa (Ribera d'Ebre), Castellcir (Moianès), Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), l'Espolla (Alt Empordà) i Roquetes (Baix Ebre). Destcada l'emblanquinada de la serra del Montsià, que no passava des de feia cinc anys.

Avisos per dilluns:



❄ Gruix > 2 cm a cotes > 400 metres (cota entorn dels 200 metres fins migdia).



🌊 Temporal de mar dur. Onatge màxim: fins a 8 metres d'altura.



💨 Vent de gregal amb cops màxims > 20 m/s



🌧 Possibilitat de més de 100 mm en 24 h acumulats al NE i extrem S. pic.twitter.com/Ifqo9mzHjG — Meteocat (@meteocat) January 19, 2020

🔴🔴 #ProteccioCivil demana extremar la precaució els propers dies per l'arribada del temporal "Glòria" que portarà vent, neu, fort onatge i pluja



NOTA PREMSA 👇👇 https://t.co/A44qOfcgsL



Alertes #NEUCAT #VENTCAT #INUNCAT pic.twitter.com/F8ryEJ2HI1 — Protecció civil (@emergenciescat) January 19, 2020

A partir de dimarts la precipitació serà més extensa i continuada, especialment a la meitat est i a la resta del litoral i prelitoral, alhora que la cota de neu pujarà cap els 1.000 o 1.200 metres i les nevades aniran quedant restringides al Pirineu i en altres punts de muntanya del quadrant nord-est del territori. Tot i això, al matí encara podria caure neu a cotes més baixes del prelitoral o Catalunya Central.Els models meteorològics indiquen que aquesta situació es podria mantenir durant dimecres, amb una cota de neu que ja estaria per sobre dels 1.300 metres arreu.Durant l’episodi sencer, les acumulacions de precipitació més importants es preveuen a la meitat est i a la resta del litoral i del prelitoral. En aquestes zones els registres de pluja podran superar els 100 mm i localment els 200, especialment a punts de l’interior del quadrant nord-est on, a més, es podran acumular més de 20 cm de neu per sobre dels 1.000 metres, així com a la zona del Massís del Port. A més, al Pirineu i al Prepirineu Oriental, així com a la serralada Transversal, es podran acumular més de 50 cm de neu nova per sobre dels 1.400 metres i més d’un metre i mig per sobre dels 2.000 metres.

