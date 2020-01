"Un político muerto, un político menos" 😱 L'Anna I l' @Albert_Pla han improvitzat un càsting al mig de la gala que farà història #PremisGaudí



▶️ https://t.co/lpB49fkFBV pic.twitter.com/GtnqokeXeU — Premis Gaudí – Acadèmia del Cinema Català (@academiacinecat) January 19, 2020

Els Premis Gaudí 2020 han estat marcat pel to humorístic i musical. La cerimònia dels guardons de l'Acadèmia de Cinema Català ha estat dirigida per Dagoll Dagom, repleta de moments teatrals i cançons tant de la presentadora Anna Moliner com d'altres personalitats de la cançó.El cantant Albert Pla ha protagonitzat un dels moments de la gala. Ha entrat en escena cantant amb Moliner un vers que ha anat repetint: "un polític mort, un polític menys". Moliner li ha recordat que si cantava la cançó "La sequia" en aquesta gala "podria acabar a Brussel·les amb Valtònyc". El cantant igualment ha acabat interpretant el seu tema.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor