Xavi i Bartomeu: divorci total

La celebració del primer de títol de Xavi al Qatar Foto: Instagram

el pare de l'exjugador Xavi Hernàndez, en Quimet -com col·loquialment el coneixem els periodistes-, va coincidir amb Josep Maria Bartomeu. Es van saludar amb normalitat. Però com en cap moment no van poder-se quedar a soles, el pare del jugador es va haver de mossegar la llengua.i disgust amb el president, amb qui sempre havia tingut una bona sintonia, per com s'havia gestionat el no fitxatge del seu fill per rellevar Ernesto Valverde a la banqueta del primer equip. I és que no li perdona que des del club de la seva ànima haguessin volgut deixar per terra la imatge del seu fill.va ser anomenat secretari tècnic, aquest ha trucat diverses vegades a Xavi i s'ha desplaçat més d'un cop a Qatar, on el terrassenc va acabar la seva carrera com a jugador i ha començat la d'entrenador, per fer-li diverses consultes tècniques.i indignació va ser total quan Abidal, acompanyat del CEO del club, Oscar Grau, l'home de confiança de Bartomeu, es van presentar a casa seva per oferir-li ser el substitut d'urgència d'Ernesto Valverde. Malgrat la seva rotunda negativa des del primer moment, ho van intentar dues vegades més, però l'exjugador s'hi va resistir.que tenia contracte amb el seu actual club, l'Al-Saad, on per cert ha guanyat amb facilitat el títol de Copa, i que era conscient que l'oferta era una trampa per intentar que no fructifiqués la seva excel·lent relació amb l'empresari Víctor Font , que ja ha anunciat que es presentarà a les eleccions del proper any. Les reunions entre l'exjugador i l'aspirant a presidir el club són molt freqüents i, fins i tot, es pot parlar que ha florit una bona amistat. I Xavi sap que serà el cap visible i el ganxo d'un nou projecte que es presenta il·lusionant.d'aquesta directiva ni tampoc si n'hi ha una de continuista. Xavi és conscient que al Barça li cal una renovació total de tècnics (Abidal, Kluivert, Bakero i Amor entre els que haurien de sortir) i alguns dels que van ser companys seus com a jugadors considera que ja estan amortitzats.amb el projecte de Font, però per ara volen ser discrets per no perjudicar ningú. L'empresari, que fa uns dies ha manifestat la seva voluntat de sortir de l'accionariat del diari Ara, li ha donat carta blanca perquè engegui un nou projecte esportiu, que des de fa temps és un dels punts més febles del club.on s'ha envoltat d'un equip de deu persones que segueixen la filosofia que en els darrers anys havia presidit la Masia. El cap és el seu germà Oscar, que també fa de segon entrenador. El metge és el doctor Tramullas, que fa anys ho va ser del primer equip del Barcelona. També tenen un paper molt important tres excompanys seus a les categories inferiors: David Prats, Toni Lobo i Sergio García. I no hi falten recuperadors, osteòpates… Tots ells, de la seva completa confiança. És curiós que al vestuari del club qatarià és parli més català que en el del Barça.no és amb l'Al-Saad i sí amb el govern del Qatar, que és molt generós en l'aspecte econòmic, ja que els emoluments més baixos superen els 10.000 euros mensuals. I com que en aquell país no es paguen impostos, el sou és completament net.només tornaran al Barça en el cas que en les pròximes eleccions a la presidència Víctor Font, que sembla tenir molt clar que ho provarà i que no s'ha de preocupar per aconseguir els diners de l'aval, sigui el preferit dels socis per substituir Bartomeu.en el cas que les coses no li vagin bé al nou entrenador Quique Setién (no ho desitgem pas!) el seu substitut seria Ronald Koeman. Això és el que es va acordar en l'última reunió de la junta, la que va decidir destituir Ernesto Valverde.

