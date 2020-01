Protecció Civil demana evitar activitats marítimes i en zones d'arbres

Protecció Civil ha demanat evitar activitats en zones marítimes, així com en espais amb arbres, parcs i jardins a les ciutats, davant d'una situació "complicada", segons el depatament d'Interior.El comitè també ha demanat "precaució" amb la conducció de vehicles, de cara al temporal que afectarà, sobretot, dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve.És poc freqüent patir un temporal d'aquestes característiques el mes de gener i segons la directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer, donarà lloc a fenòmens meteorològics "força extrems".El cap de l'àrea de predicció MeteoCat, Santi Segala, ha explicat que s'espera que el vent arribi a bufar a més de 70 quilòmetres per hora a la costa, i que les onades podrien superar els sis metres d'alçada al litoral entre dimarts i dimecres. La cota de neu podria baixar als 200 metres la propera matinada, amb precipitacions que afectarien ja tot l'est del Principat.Els responsables de Protecció Civil han demanat "precaució" a la població durant els dies que duri el temporal i que es faci servir el sentit comú per no anar a les zones amb més risc.

