«Els dies que vindran» i «La hija de un ladrón» triomfen i es reparteixen els Gaudí

Els guionistes de «La hija de un ladrón», Belén Funes i Marçal Cebrián Foto: Acadèmia de Cinema Català

Els actors Greta Fernández i Alex Monner amb la directora Belén Funes, per Foto: ACN

Laia Marull recull el premi com a Millor Actriu Secundària per «La innocència» Foto: ACN

Isona Passola, en el moment del seu discurs a la cerimònia Foto: Premis Gaudí

La presentadora Anna Moliner, en un dels moments musicals de la gala Foto: Acadèmia de Cinema Català

Molt d'amor a la catifa vermella dels #PremisGaudí! 🥰 Està clar que entre l'Enric Auquer, l'Àlex Monner i la @GretaFernnandez hi ha molta química!



EN DIRECTE a partir de les 22h ▶️ https://t.co/lpB49fkFBV pic.twitter.com/c0hr2XHOUS — Premis Gaudí – Acadèmia del Cinema Català (@academiacinecat) January 19, 2020

Les personalitats polítiques presents a la gala dels Gaudí 2020 Foto: ACN

Els dies que vindran i La hija de un ladrón són les vencedores de la dotzena edició dels Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català amb un empat a tres premis, tot i el gran repartiment de guardons d'aquest any. La ficció de Carlos Marqués-Marcet es consolida com una de les produccions de l'any al nostre país, tot i optar a moltes nominacions (7). Sense cap mena de sorpresa, La hija de un ladrón ha estat la guanyadora del Gaudí a Millor pel·lícula de parla no catalana. Belén Funes i Marçal Cebrián han recollit el premi per a Millor Guió, emocionats per la rebuda del públic i dels acadèmics, a més de que Funes hagi aconseguit el de Millor Direcció. Ambdós títols han empatat a tres guardons, tot i que l'últim estava nominat fins a 13 Gaudí.La festa del cinema català s'ha vist envoltada de moments musicals, una essència teatral i repleta de cançons gràcies a l'espectacle organitzat per Dagoll Dagom però marcada per un to conservador i sense sortir dels marges d'una gala d'aquestes característiques. Albert Pla ha estat l'únic que s'ha atrevit a moure's fora del paper, però cantant una cançó de fa trenta anys no ha acaba de trencar amb el conservadorisme.Els grans protagonistes en les categories interpretatives han estat Karra Elejalde (per a millor actor protagonista a Mientras dure la guerra), María Rodríguez Soto (com a millor actriu en paper protagonista per Els dies que vindran) i Laia Marull (La innòcencia), Enric Auquer (Quien a hierro mata) en les interpretacions secundàries.7 raons per fugir ha estat escollida com la Millor Pel·lícula pel Públic, gràcies als milers de vots que ha comptat l'Acadèmia del Cinema Català. Els premis tècnics han estat molt repartits en aquesta dotzena edició dels guardons catalans, amb diversitat en les categories tant de vestuari, maquillatge o so, efectes visuals o producció.Un dels moments emotius de la gala, com cada any, ha estat el guardó del Premi d'Honor. El director Francesc Bedriu l'ha recollit de les mans de l'actor Lluís Homar, amb qui van col·laborar per adaptar la novel·la La plaça del diamant a l'audiovisual. "És una sorpresa que el premi me'l doni Lluís Homar. Per mi sempre serà en Quimet", ha dit emocionat. Bedriu ha volgut dedicar el Gaudí a molts dels professionals que l'han acompanyat des de la seva militància antifranquista. També ha volgut aplaudir a tots els "ganxos", les persones que provenen de l'Urgell.La presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català ha carregat amb força contra la Generalitat de Catalunya tot i la promesa de millores en les inversions per l'audiovisual, establertes en els pressupostos del Govern que es presentaran aquesta pròxima setmana. Passola ha demanat que TV3 "s'ha de millorar i modernitzar", aplaudint les apostes que s'han fet des de la televisió pública espanyola. "Per què no es fa una plataforma des d'aquí?", ha assenyalat.Passola s'ha dirigit directament al ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que li ha demanat millores fiscals per al cinema i "on ha quedat el fondillo per a promoure llengües oficials que no són el castellà". La presidenta de l'Acadèmia s'ha dirigit a les autoritats catalanes amb força. "A Catalunya estem en el pitjor moment de la nostra història recent en el rodatge de pel·lícules, sèries i documentals". Demana que TV3 "s'ha de modernitzar i reestructurar"."Un país sense audiovisual no és normal. Facin els deures", carrega Passola contra la Generalitat. "Hem tocat fons i no ens queda altre remei que pujar més forts que mai", ha acabat sentenciant la presidenta del cinema català.La cerimònia, celebrada al CCIB del Parc del Fòrum de Barcelona, ha estat marcada per la posada en escena de la companyia Dagoll Dagom, que ha volgut mantenir el secretisme de l'escenari i de tot el show fins a l'últim segon abans de començar la cerimònia. Anna Moliner, conductora i presentadora de la gala, ha marcat el to de la companyia teatral amb un espectacle replet de gags, música i cançons. En el monòleg inicial, l'actriu i presentadora ha tingut un moment per criticar la falta de finançament per al cinema català (tot i que en els pròxims pressupostos de la Generalitat es preveu un augment per a la cultura) i carregant contra la "justícia quan és injusta", fent una clara referència a la sentència del referèndum de l'1 d'octubre.Albert Pla ha estat també un dels protagonistes de l'espectacle, entrant en escena cantant amb Moliner un vers que ha anat repetint: "un polític mort, un polític menys". Moliner li ha recordat que si cantava la cançó "La sequia" en aquesta gala "podria acabar a Brussel·les amb Valtònyc". El cantant l'ha interpretat igualment. L'APM de TV3 ha marcat la batuta humorística de la gala, amb el to que caracteritza el programa, amb diversos gags i sketchs sobre el cinema català.Sense la presència del president Quim Torra ni del vicepresident Pere Aragonès, la consellera de Presidència Meritxell Budó ha representat la Generalitat de Catalunya a la festa del cinema català. El president del Parlament, Roger Torrent i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han estat les altres dues grans personalitats polítiques que han presidit l'esdeveniment. El flamant ministre espanyol de Cultura, José Manuel Uribes, s'ha estrenat en el seu primer acte com a membre de l'executiu de Pedro Sánchez en aquesta gala dels Gaudí.