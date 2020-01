Tito Álvarez recorrerà la multa de 8.000 euros per la vaga de taxistes del 2019

L'associació d'Élite Taxi, la qual Tito Álvarez n'és portaveu, recorrerà la multa de 8.000 euros que la Generalitat va imposar a l'activista per la vaga de de l'any passat. En un comunicat aquest diumenge, l'associació ha informat que, després de barrejar diferents possibilitats, han decidit recórrer i arribar "fins on faci falta per una qüestió de justícia".Élite Taxi ha avisat que els podrà sortir més car aquest procés, ja que si paguessin ara la multa els costaria 4.000 euros, però han defensat que la decisió d'Álvarez és la de "no sotmetre a la Llei Mordassa" i acudir als tribunals ."En principi hem avançat 1.089 euros de la provisió de fons a el bufet d'advocats que portarà tot el procés", ha concretat l'associació de taxistes.Élite Taxi ha explicat que a un altre company, Patxi, li han imposat també una sanció, de 5.000 euros, "per la marxa cargol de al 2016", pel que ha anunciat que en els pròxims dies posaran en marxa una campanya de crowdfunding per recaptar fons.El recaptat en aquesta campanya servirà per pagar la sanció de 5.000 euros i sufragar "les despeses que suposarà la defensa el company Tito contra la Generalitat de Catalunya", ha concretat l'associació

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor