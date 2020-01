Accident de trànsit aquesta tarda a Artesa de Segre (C-14 C-26) entre 2 vehicles implicats amb 7 ocupants, 2 dotacions #bomberscat amb 3 @semgencat i 2 @mossos amb resultat de 2 ferits de caràcter lleu, sense evacuació pic.twitter.com/sTEC6N78JC — Bombers (@bomberscat) January 19, 2020

Un accident entre dos cotxes a la C-26 a Artesa de Segre (Noguera) ha causat dos ferits de caràcter lleu.A l'accident, que ha estat a la tarda d'aquest diumenge, hi ha hagut set persones afectades, tot i que no ha calgut cap evacuació. Fins a un quart de sis de la tarda s'ha donat pas alternatiu a la carretera. Els Bombers de la Generalitat hi han enviat dues dotacions, el SEM tres unitats i els Mossos dues més.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor