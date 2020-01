Un ferit lleu després que una palmera caigués sobre el seu cotxe a Mataró

Un home ha quedat ferit lleu al cap després que una palmera hagi caigut a sobre del seu cotxe al passeig de Mataró. Quatre persones, entre les quals un menor, estaven a punt d'entrar al cotxe aparcat en el moment del sinistre.La palmera ha caigut per culpa del fort vendaval, que a Mataró registra ratxes properes als 100 kilòmetres per hora . El vehicle ha quedat molt danyat. Una altra palmera ha caigut a sobre de les vies del tren, i obliga a circular per una sola via entre Mataró i Arenys.

