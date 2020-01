El Govern anuncia aquest dilluns l'acord pels pressupostos amb els comuns

El vicepresident, Pere Aragonès, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i la presidenta del grup parlamentari Catalunya En Comú Podem, Jéssica Albiach, presentaran aquest dilluns l'acord per als pressupostos de la Generalitat del 2020 entre el Govern i els comuns.Budó ha afirmat aquest diumenge que l'objectiu és sotmetre la proposta de pressupostos a votació del Parlament aquest mateix gener. La mateixa Budó ha assegurat que només falten tancar alguns "serrells" de l'acord entre Govern i comuns per presentar els comptes aquest dilluns.Per Budó, es tracta d'uns pressupostos "expansius", els primers que s'aprovarien per la via ordinària i no per pròrroga des del 2017.La portaveu del Govern ha insistit en el treball conjunt entre JxCat i ERC, que segons ha assegurat han negociat com a "govern" amb els comuns. La consellera també ha assegurat que aquests ni són els pressupostos que haurien agradat als postconvergents, a causa del dèficit fiscal.Tot i l'acord amb els comuns, Budó ha retret a Albiach que hagi donat suport als pressupostos i alhora reclam un avançament electoral. "Encara hi ha recorregut per fer complir el que aprovarem", ha dit en referència als pressupostos.En cas, però, que Torra decidís convocar eleccions, Budó s'ha mostrat convençuda que l'independentisme "tornaria a guanyar".Alguns detalls del pressupost del 2020 ja s'han conegut. El Govern preveu incrementar un 14% els pressupostos del departament de Cultura , segons ha avançat La Vanguardia Actualment la despesa cultural de la Generalitat representa només el 0,65% del total i amb aquest increment el percentatge s'acostaria al 2% que reclama la plataforma Actua Cultura.A més, els comptes preveuen destinar 20 milions d'euros a reduir les llistes d'espera de l'atenció mèdica. Una iniciativa emmarcada dins l'increment acordat de 900 milions d'euros destinats a Salut.D'altra banda, la despesa no financera i no finalista de la Generalitat prevista als pressupostos del 2020 serà 3.070 milions d'euros superior a la del 2017, any en què els comptes es van aprovar de manera ordinària per última vegada, segons ha avançat Catalunya Ràdio.

