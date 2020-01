El PP anirà al Suprem per evitar que Puigdemont, Junqueras i Torra tinguin escó a Europa o al Parlament

El president del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest diumenge que els populars es personaran en el procediment del Tribunal Suprem "perquè ni Torra, ni Puigdemont ni Junqueras puguin veure restituïts els seus escons, ni a Estrasburg ni al Parlament de Catalunya".En un discurs, Casado també ha dit que vol "despolititzar la justícia" i impulsar la bloquejada reforma del Consell General del Poder Judicial, però ha acusat al president espanyol Pedro Sánchez de "trepitjar la separació de poders i la independència judicial". Segons Casado, el socialista està "en contra de la independència dels jutges, de la separació de poders i dels mecanismes per garantir la unitat nacional davant dels que volen cometre cops d'estat".Casado ha instat Sánchez a "trucar-lo" quan "cregui oportú" per mesures com "tipificar la convocatòria de referèndum com a delicte, com va dir en campanya, reforçar les euroordres o dotar de més eines als jutges davant dels colpistes". En canvi, ha criticat la seva actitud actual, i l'ha acusat de "vendre Espanya als independentistes, blanquejant els 'batasunos' i sent la rialla d'Europa".El líder del PP ha dit que la polèmica sobre el veto parental a les activitats extraescolars és una "cortina de fum" per "tapar" la decisió de Sánchez de nomenar la seva exministra de Justícia, Dolores Delgado, com a fiscal general de l'Estat.Casado ha dit que el govern de coalició entre el PSOE i Unidas Podemos és el "més radical i ultra de la història de la democràcia" amb "ministres comunistes". "Avui ens tornen a dir que els fills no són dels pares. Diuen el mateix que a Cuba, que els nens són de la revolució", ha etzibat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor