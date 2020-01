Més de 200 persones condemnen el feminicidi de Terrassa a la plaça de l'Ajuntament

Més de 200 persones han condemnat aquest diumenge al matí a la plaça de l'Ajuntament de Terrassa el feminicidi que es va produir aquest dissabte al vespre la ciutat. Els veïns de Terrassa han volgut mostrar el seu suport a la família i condemnar el tercer assassinat masclista a Catalunya des de principi d'any."És un dia molt trist, de dol, de molta ràbia i molt dolor", ha expressat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. La ciutat ha decretat tres dies de dol oficial i aquest dilluns es faran concentracions silencioses a tots els barris de la ciutat. "No hi havia cap denúncia prèvia ni cap indici, la violència masclista no coneix d'edat i malauradament afecta tots els àmbits de la societat", ha afegit.Abans del minut de silenci, l'alcalde ha llegit un manifest condemnat l'assassinat. ''Quan la violència masclista ens colpeja de prop ens adonem de la seva brutalitat'', ha dit Ballart, que ha afegit que és una mort ''especialment amarga'' perquè ha afectat una veïna de la població, però ha demanat ''prendre consciència'' a nivell de societat, que el masclisme ''enverina les relacions afectives''. ''Tan de bo mai més haguem d'aplegar-nos aquí'', ha conclòs Ballart.L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa tot el protocol en aquests casos. A primera hora d'aquest diumenge ha convocat la taula de feminicidis que presideix la regidora de Polítiques de Gènere, Núria Marín, i on també hi eren representants dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Municipal. També s'han reunit els portaveus de tots els grups municipals del consistori per articular una resposta conjunta. Aquest dilluns s'han convocat diverses concentracions de rebuig a la violència masclista a les sis de la tarda a diversos punts de la ciutat.

