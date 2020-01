El Barça de Setién s'estrena amb una treballada victòria contra el Granada (1-0)

L'era Setién ha arrencat aquest diumenge al Camp Nou amb una victòria treballada contra el Granada. El partit s'ha resolt en el tram final gràcies la paciència de l'equip i a la predisposició atacant que han mostrat els blaugrana, que amb el 1-0 segueixen líders de la lliga empatats amb el Madrid.Els blaugrana ha arrencat el partit amb motivació i amb un control absolut de la pilota davant d'un Granada tancat al seu camp i rebutjant les envestides dels locals, guiats per Messi i per un batallador Ansu Fati.Arturo Vidal ha tingut la primera ocasió clara al minut set i poc després Messi ha tingut una falta que ha sortit desviada. Setién ha apostat per jugar amb tres defenses i dos carrilers en atac que li ha donat al Barça un aire dinàmic i veloç que ha desarmat un Granada que ha marxat al descans amb la única bona notícia de l'empat a 0.A la represa, els de Setién han mantingut el domini de la pilota i han assetjat la porteria dels andalusos, encara que han tingut dificultats per obrir escletxes en la defensa, ben tancada i que no donava opció als blaugrana, que han insistit en atac sense perdre l'oremus. Tot i això, qui ha estat més a prop d'obrir el marcador ha estat el Granada, que ha estavellat una pilota al pal al minut 65. Tres minuts després, els visitants s'han quedat amb deu homes per l'expulsió de Germán, que ha vist dues targetes grogues.Amb un jugador més i amb Riqui Puig sobre el terreny de joc, el Barça ha estirat les línies per aconseguir el gol que encarrilés la victòria, i finalment l'ha trobat gràcies a una jugada ben trenada entre Griezmann, Vidal i Messi que l'astre argentí s'ha encarregat de materialitzar. Després del gol, l'equip ha continuat buscant la porta del Granada per sentenciar el matx.No hi ha hagut més celebracions en el debut del nou tècnic Can Barça, que manté el liderat de la lliga.

