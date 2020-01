Veïns de Tarragona presentaran una demanda col·lectiva contra la petroquímica IQOXE

L'Associació de Veïns de Bonavista, el barri afectat per l'explosió d'aquest dimarts de la petroquímica tarragonina, iniciaran els tràmits per presentar una demanda col·lectiva en contra de l'empresa accidentada. Ho han aunicnat en el marc d'una manifestació al municipi de La Canonja on han assistit més d'un miler de persones.



Segons expliquen des de l'associació, es calcula que unes 200 famílies tenen danys i desperfectes en els seus habitatges i locals. Es per això que reclamen més seguretat i que es millorin els plans d'emergència per situacions com les de l'explosió de dimarts passat. En la protesta, el veïnat ha mostrat la seva indignació i malestar i ha homenatjat amb un minut de silenci les tres víctimes de l'accident.

L'empresa IQOXE, conjuntament amb l'Ajuntament de Tarragona, ha posat en marxa un número de telèfon i un correu electrònic per canalitzar les trucades de persones afectades per l'explosió d'aquest dimarts a la planta d'IQOXE a La Canonja (Tarragonès). En un comunicat, l'empresa afirma que s'ha contactat amb les associacions de veïns per tal d'agilitzar els tràmits a través dels seus presidents, els quals recopilaran tota la informació personal dels veïns amb danys a locals i habitatges.

