La quantitat de precipitació acumulada serà molt important a partir de demà a la tarda, i sobretot entre dimarts i dimecres. En tot l'episodi, en alguns sectors del nord-est del país es podran superar els 200 mm. En aquest sentit s'han emès avisos per demà i dimarts. pic.twitter.com/KBc4RYmKSG — Meteocat (@meteocat) January 19, 2020

Protecció Civil alerta que la cota de neu pot baixar dels 200 metres aquest dilluns a les comarques del nord-est i a l'extrem sud de Catalunya.La nevada al terç nord començarà de bon matí al litoral i prelitoral, afectant a les comarques del Maresme, la Selva, el Vallès Oriental, el Baix Empordà o el Gironès", ha assegurat el cap de guàrdia de Protecció Civil, Xavier Sáenz.De cara a la tarda la neu s'estendrà més a l'interior arribant a Osona, el Moianès, la Garrotxa i el Ripollès.Aquesta alerta podria comportar restriccions als vehicles pesants a la Catalunya Central i nord de Girona. Algunes de les carreteres que veurien vetat el trànsit de camions serien la C-25 (Eix Transversal) o la C-17 a Osona.L'Ajuntament de Barcelona ha activat en fase d'alerta el pla bàsic d'emergència municipal per mal estat de la mar davant de la "probabilitat alta" de registrar onades de més de 2,5 metres.Aquestes onades poden afectar el litoral i posar en perill persones o provocar destrosses en el mobiliari urbà. Per això l'Ajuntament recomana als veïns que no s'acostin a la zona de platges.El consistori també manté la prohibició d'accedir als espigons i d'entrar a l'aigua mentre duri l'episodi de temporal. La Guàrdia Urbana està desplegada pel litoral barceloní i barra el pas als espigons i les zones on trenquen les onades per evitar riscos personals.Mentrestant al Maresme les ratxes de vent freguen els 100 km/h. Destaquen registres com els 102 km/h al port de Mataró, els 92 km/h d'Arenys de Mar, els 90 km/h a Canet de Mar o els 82 km/h de Pineda de Mar, segons dades de les estacions de Meteoclimatic i Meteocat.Entre les nou i les dotze del matí, els Bombers de la Generalitat han atès una seixantena d'incidències. Cap de les sortides ha estat de gravetat i sobretot han estat per retirar elements en perill de caiguda, mobiliari urbà i branques d'arbre a terra. El 112 ha rebut 83 trucades fins al migdia relacionades amb la llevantada.El vent també ha afectat la circulació dels trens de Rodalies a la comarca. Una lona ha caigut entre Mataró i Arenys i ha quedat penjant de la catenària. La incidència ha obligat a circular per via única en aquest tram. A la una del migdia s'ha pogut retirar la lona i s'ha recuperat la circulació.Els efectes de la llevantada continuaran demà i el Meteocat ja ha alertat de les precipitacions que pot haver-hi arreu del país.Pel que fa a incidències de trànsit, el Servei Català de Trànsit (SCT) informa que està tallada la BV-4024 a Coll de Pal per fort vent. A banda, els Agents Rurals han barrat el pas al cim del Caro per la nevada i s'han de fer servir cadenes per accedir a la zona del Mascar.

