VÍDEO «Els Simpson» ja van predir el pin parental de PP, Cs i Vox a Múrcia

Este episodio de "Los Simpson" se emitió por primera vez el 7 de mayo de1992. 28 años después asusta comprobar la vigencia que tiene en Murcia. #PINParental #amóhpátráhcomolohcangrejoh pic.twitter.com/6ywrbgNZDV — Traductor Murciano (@traductormurcia) January 18, 2020

Després que el govern autonòmic del PP i Ciutadans a Múrcia hagi decidit aplicar el pin parental, pactant la iniciativa amb Vox, la xarxa ha reaccionat a l'aprovació de la mesura. Hi ha qui veu similituds entre aquesta mesura i un capítol de The Simpsons emès per primera vegada el 1992.El pin parental té com a objectiu que els pares puguin prohibir l'assistència dels seus fills i filles a activitats escolars. Vox n'ha fet un cavall de batalla del seu programa, sobretot per evitar que els alumnes assisteixin a tallers o activitats de diversitat o educació sexual.De fet, Vox havia posat com a condició per aprovar els pressupostos murcians l'aprovació del pin parental. A partir d'ara es demanarà autorització expressa "er assistir a "qualsevol matèria, xerrada, taller o activitat que afecti qüestions morals socialment controvertides o sobre sexualitat, que poden resultar intrusius per a la consciència i la intimitat del fill o filla", segons el text aprovat.El govern espanyol s'oposa a la mesura i la Moncloa ja ha anunciat que recorrerà a la justícia per revertir-la.

