VÍDEO Arriba la primera nevada de l’hivern al massís del Port

Les previsions meteorològiques que avisaven de precipitacions i fins i tot en forma de neu en cotes de l’entorn als 1000 metres s’estan complint. La primera nevada de l’any i de l’hivern ha arribat al massís del Port, on segons el Servei Meteorològic de Catalunya s’ha acumulat des de la matinada fins a primera hora del matí uns 3 litres per metre quadrat de precipitació, de manera que el gruix este diumenge al matí és d’uns 10 centímetres.Este és el vídeo que ha compartit a les xarxes el Refugi Caro-"Estels del Sud" Parc Natural Dels Ports-Mont Caro":També a zones més al sud del massís, com la Tinença, neva amb ganes, com es veu en este vídeo compartit per la Casa Refugi El Boixar:

