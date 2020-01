Convoquen una concentració a Terrassa en rebuig a l'assassinat masclista

Diversos col·lectius feministes de Terrassa han convocat per aquest diumenge tarda una concentració de rebuig per l'assassinat masclista d'una de les veïnes de la localitat. La dona ha estat morta aquest dissabte nit a mans de la seva exparella, un agent dels Mossos d'Esquadra i que després de matar-la també s'hauria suïcidat.La mobilització es farà a les sis de la tarda a la mateixa zona on han ocorregut els fets, al Raval de Terrassa.Aquest nova mort per violència masclista ja és la tercera que es produeix a Catalunya el 2020.

