Catalunya és la comunitat amb més risc de patir un accident per substàncies químiques

Catalunya és la comunitat de l'estat espanyol amb més risc de patir un accident provocat per substàncies químiques. En total hi ha 101 establiments considerats de risc superior, segons les dades del govern espanyol.La segona comunitat amb més risc és Andalusia, amb 78 instal·lacions, el País valencià (41), el País Basc (28) i les Canàries (21). Les dades han transcendit després del greu accident a la planta Iqoxe de la Canonja , que va provocar tres víctimes mortals. Precisament, les dades oficials assenyalen Tarragona com una de les províncies amb més risc, juntament amb Huelva.L'accident de la Canonja arribarà fins a la Unió Europea, a qui la Direcció General de Protecció Civil i Emergències del ministeri d'Interior espanyol haurà de retre comptes. L'objectiu és analitzar què va passar i valorar la possibilitat de millorar les directives europees i els seus protocols.

