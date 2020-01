L'aeroport d'Alacant-Elx tanca el tràfic aeri a causa del temporal

L'Aeroport Alacant-Elx no admetrà trànsit aeri a partir de la una del migdia d'aquest diumenge i fins demà dilluns cap a la mateixa hora. La decisió es deu al temporal i que ha obligat a ampliar les mesures de seguretat derivades de l'incendi que va afectar la coberta de la terminal.Així ho ha anunciat Aena, com a mesura de prevenció davant la borrasca 'Glòria' que afecta la Comunitat Valenciana i que ha portat a Aemet a activar l'avís vermell per pluges, vents i nevades.A Alacant, el Centre de Coordinació d'Emergències ha decretat la preemergència nivell vermell per fenòmens costaners al litoral nord, i la preemergència nivell vermell per nevades a l'interior i litoral nord. També hi ha premergencia taronja per pluges a l'interior i litoral nord, i el mateix nivell per vents a tota la província.Aquestes circumstàncies han fet que s'ampliïn les mesures de prevenció i seguretat per l'incendi a la coberta de la terminal d'l'Aeroport Alacant-Elx, declarat dimecres i que es va donar per extingit aquest dissabte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor